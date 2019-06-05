Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко про ідею зняти блокаду з ОРДЛО: Українська сторона стає на коліна

Середа, 5 червня 2019, 21:48
Порошенко про ідею зняти блокаду з ОРДЛО: Українська сторона стає на коліна

Екс-президент Петро Порошенко висловив занепокоєння з приводу розгляду в Мінську можливості зняти економічну блокаду з окупованих території Донбасу.

Про це він пише у Facebook.

"Занепокоєний несподіваною новиною за підсумками засідання ТКГ у Мінську про нібито готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо ОРДЛО", - каже Порошенко.

Він нагадав, що в 2017 році РНБО призупинило економічні зв'язки з окупованими територіями у відповідь на захоплення українських державних та приватних підприємств, запровадження рубльової зони та російської податкової системи.

"Що ж змінилося з того часу? З боку окупанта - нічогісінько. Виходить, українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?" - обурюється політик.

Він зазначив, що його влада ніколи не заперечувала проти відновлення економічних зв'язків з ОРДЛО, але готова була зробити це в інтересах України - за умови встановлення тривалого режиму припинення вогню і повернення захоплених підприємств їх українським власникам.

"Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України", - закликає Порошенко.

Він наголосив, що це - реалізація російського сценарію на Донбасі.

"Що далі? Репарації з бюджету України на користь агресора? Автономія з правом вето на суверенні рішення держави, на курс до ЄС та НАТО?" - поставив він риторичні питання.

Нагадаємо:

  • Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію екс-президента Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоЗеленськийОРДЛОблокада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
Усі новини...
Реклама: