Суд арештував майно екс-заступника голови СБУ

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Четвер, 6 червня 2019, 11:42

Печерський районний суд Києва арештував майно екс-заступника голови СБУ Віктора Кононенка.

Про це у своєму telegram-каналі повідомив колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

"Сьогодні в рамках навчально-виховних заходів з поглиблення демократії за нашим позовом суд заарештував майно одного з найближчих соратників Порошенка – заступника Глави СБУ Кононенко. Того самого, який виконував брудні завдання Порошенко і Грицака, а потім отримав від держави і привласнив собі дорогу квартиру в елітному комплексі центрі Києва", - написав Портнов і виклав рішення суду.

Він додав, що це рішення має на меті "повернути державі вкрадене у неї майно і ще раз передати сигнал поплічникам Порошенка – скоро все викладете з кишень і покладете туди, звідки взяли".

Нагадаємо:

  • У грудні 2018 року ЗМІ повідомляли, що заступник голови СБУ Віктор Кононенко отримав і одразу приватизував службову 3-кімнатну квартиру площею у понад 100 квадратних метрів і вартістю у понад 6мільйонів гривень.
  • 3 червня президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Українська правда

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Теми: СБУ арешт


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