Оновлення СБУ: Зеленський звільнив ще й заступника Грицака

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Відповідний указ від 3 червня опубліковано на сайті глави держави.

Кононенко був заступником голови СБУ з 10 липня 2017 року. 23 березня 2018 року він отримав військове звання генерал-лейтенант.

До цього Кононенко кілька місяців очолював Департамент захисту національної державності СБУ (Департамент "Т"), а з березня 2014 року до 14 лютого 2017 року був першим заступником начальника управління СБУ в Черкаській області.

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