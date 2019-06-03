Оновлення СБУ: Зеленський звільнив ще й заступника Грицака

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Понеділок, 3 червня 2019, 10:39

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Відповідний указ від 3 червня опубліковано на сайті глави держави.

Кононенко був заступником голови СБУ з 10 липня 2017 року. 23 березня 2018 року він отримав військове звання генерал-лейтенант.

До цього Кононенко кілька місяців очолював Департамент захисту національної державності СБУ (Департамент "Т"), а з березня 2014 року до 14 лютого 2017 року був першим заступником начальника управління СБУ в Черкаській області.

Нагадаємо:

  • Новий президент здійснює ротацію у Службі безпеки, тоді як чинний голова СБУ Василь Грицак пішов у відпустку.
  • 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України керівника своєї партії "Слуга народу" Івана Баканова. Він і виконує обов'язки голови СБУ з 3 червня.
  • Подання глави держави на звільнення Грицака передано Верховній Раді 30 травня.
  • Зеленський уже звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука, а також першого заступника голови СБУ Віталія Малікова і начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка.

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Теми: СБУ Зеленський


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