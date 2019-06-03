Оновлення СБУ: Зеленський звільнив ще й заступника Грицака
Понеділок, 3 червня 2019, 10:39
Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.
Відповідний указ від 3 червня опубліковано на сайті глави держави.
Кононенко був заступником голови СБУ з 10 липня 2017 року. 23 березня 2018 року він отримав військове звання генерал-лейтенант.
До цього Кононенко кілька місяців очолював Департамент захисту національної державності СБУ (Департамент "Т"), а з березня 2014 року до 14 лютого 2017 року був першим заступником начальника управління СБУ в Черкаській області.
Нагадаємо:
- Новий президент здійснює ротацію у Службі безпеки, тоді як чинний голова СБУ Василь Грицак пішов у відпустку.
- 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України керівника своєї партії "Слуга народу" Івана Баканова. Він і виконує обов'язки голови СБУ з 3 червня.
- Подання глави держави на звільнення Грицака передано Верховній Раді 30 травня.
- Зеленський уже звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука, а також першого заступника голови СБУ Віталія Малікова і начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка.