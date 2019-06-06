Рада відклала президентську конфіскацію активів, але "незаконне збагачення" розгляне
Верховна Рада не внесла в порядок денний президентський законопроект щодо конфіскації незаконних активів чиновників.
Лише 205 депутатів підтримали включення в розгляд і законопроекту №10358 президента Володимира Зеленського, і альтернативний законопроект №10358-1 позафракційного депутата Сергія Міщенка.
Парламент 3 червня отримав від Зеленського проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.
Спікер Андрій Парубій під час внесення в порядок денний на засіданні 6 червня сказав: "Включення в порядок денний сесії. Всі вони є в порядку денному ви з ним можете ознайомитися, а не кричати під час голосування, про що ми голосуємо".
При цьому Верховна Рада включила до порядку денного сесії депутатські законопроекти про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Включення до порядку денного законопроектів "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення" (№№10110-1, 10110-д) потримали 226 депутатів.
Парламент включив до порядку денного сесії всі альтернативні законопроекти про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, уточнює "Інтерфакс-Україна".
У підсумку, до порядку денного включено 13 законопроектів: №10110-1, 10110-2, 10110-3, 10110-4, 10110-5, 10110-6, 10110-7, 10110-8, 10110-9, 10110-10, 10110- 11, 10110-12 і 10110-д.
Нагадаємо:
- 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
- 3 червня президент Володимир Зеленський натомість вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону про конфіскацію незаконних активів чиновників і покарання за придбання таких активів.
- Він пропонує доповнити Кримінальний Кодекс статтею 368-5, за якою незаконне збагачення карається "позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років".
- Зеленський пропонує карати держслужбовців за активи, вартість яких перевищує дохід на більш як 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..
- Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що команда президента при підготовці документу консультувалася з експертами, аби Конституційний Суд потім не мав претензій до нього. За його словами, цивільна процедура прибирає ризики перед презумпцією невинуватості.
- Рябошапка наголосив, що цивільна процедура дає можливість ретроспективного застосування, тож раніше здобуті матеріали НАБУ та САП зможуть використати знову – і просити суд стягнути необґрунтовані доходи у дохід держави.
- Він пояснив, що незаконно здобуті активи на суму від 30 тисяч євро в еквіваленті до 380 тисяч євро (12 тисяч неоподатковуваних мінімумів) будуть підпадати під цивільну процедуру з конфіскацією, а більші активи вже підпадатимуть під кримінальну відповідальність.
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