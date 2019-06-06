Рада відклала президентську конфіскацію активів, але "незаконне збагачення" розгляне

Верховна Рада не внесла в порядок денний президентський законопроект щодо конфіскації незаконних активів чиновників.

Лише 205 депутатів підтримали включення в розгляд і законопроекту №10358 президента Володимира Зеленського, і альтернативний законопроект №10358-1 позафракційного депутата Сергія Міщенка.

Парламент 3 червня отримав від Зеленського проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

Спікер Андрій Парубій під час внесення в порядок денний на засіданні 6 червня сказав: "Включення в порядок денний сесії. Всі вони є в порядку денному ви з ним можете ознайомитися, а не кричати під час голосування, про що ми голосуємо".

При цьому Верховна Рада включила до порядку денного сесії депутатські законопроекти про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Включення до порядку денного законопроектів "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення" (№№10110-1, 10110-д) потримали 226 депутатів.

Парламент включив до порядку денного сесії всі альтернативні законопроекти про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, уточнює "Інтерфакс-Україна".

У підсумку, до порядку денного включено 13 законопроектів: №10110-1, 10110-2, 10110-3, 10110-4, 10110-5, 10110-6, 10110-7, 10110-8, 10110-9, 10110-10, 10110- 11, 10110-12 і 10110-д.

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