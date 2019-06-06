Зеленський звільнив ще одного посадовця СБУ в запас

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з військової служби в запас першого заступника голови Служби безпеки Віталія Малікова.

Про це йдеться в указі президента №352 від 6 червня.

"Звільнити генерал-полковника Малікова Віталія Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", - відзначається в указі.

Віталій Маліков

Маліков з 1991 по 2005 рік обіймав різні посади у Міністерстві внутрішніх справ.

З травня 2014 року розпочав службу в СБУ. Він опікувався питаннями роботи Антитерористичного центру при СБУ.

У липні 2015 року указами президента Петра Порошенка № 439 та № 453 Малікова призначили першим заступником голови СБУ та керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Крім того у серпні 2016 року Маліков указом Порошенка отримав звання "генерал-полковника".

Служба безпеки відзначає, що він також отримав відзнаку від Міноборони "за доблесть і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов’язку" - "вогнепальну зброю".

Маліков працював в СБУ паралельно зі заступником голови Служби зовнішньої розвідки Сергієм Семочком.

Колишній ватажок ОРДО вважав, що Маліков причетний до вбивства бойовика Арсенія Павлова ("Мотороли").