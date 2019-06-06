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Рада спростила отримання громадянства для іноземців, які воюють за Україну

Четвер, 6 червня 2019, 12:19

Верховна Рада ухвалила  Закон, який вносить зміни до законодавчих актів щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

За закон №3433 проголосували 230 народних депутатів із необхідних 226.

Зазначається, що документом внесено зміни до Законів України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про громадянство України".

Зокрема, змінами до Закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" визначено термін "участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості Україні" щодо іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу підрозділам які беруть участь в антитерористичній операції.

Законом також визнано іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України такими, що перебувають на законних підставах у країні та надано можливість таким особам одержати посвідку на тимчасове проживання на час участі, поки вони захищають Україну.

Документом передбачається обмеження щодо добровільного або примусового повернення таких іноземців та осіб без громадянства до держави-агресора або країн, що не визнають територіальну цілісність України або підтримують агресію проти України.

Зміни до Закону "Про громадянство України" передбачають спрощений порядок прийняття у громадянство України іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу у захисті територіальної цілісності та недоторканості країни.

Зранку 6 червня під парламентом зібрались представники "Національного корпусу" з вимогою ухвалити законопроект №3433.

Українська правда
Теми: Верховна Радазаконодавствогромадянство
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