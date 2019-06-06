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Філарета закликали не піддаватися кремлівському впливу і не шкодити ПЦУ

Четвер, 6 червня 2019, 12:52

Представники української інтелігенції звернулися до почесного патріарха Православної церкви України Філарета з проханням обговорювати всі гострі питання у церковних органах, а також утриматися від публічних дискусій, які можуть потішити недругів держави.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на звернення, яке є у розпорядженні інформагентства.

У тексті вказується, що Філарет є духовним проповідником не тільки української православної церкви, але і нації і саме тому не хотілося б, щоб його авторитет потрапив під сумнів.

"Нехай ті, хто намагається скеровувати Вас на шкоду єдності нашої церкви, підбурює до протистояння всередині нашої церкви, виставляючи на осуд перед вірянами й українським громадянством, а тим самим підриваючи духовні сили нашого народу, дискредитуючи пройдений Вами життєвий шлях, нехай відійдуть від нашої спільної святої справи", - йдеться у зверненні.

Інтелігенція застерігає владику Філарета, що "кремлівське церквоначаліє вміло організовує потрібні для збереження свого імперського впливу пропагандистські кампанії".

Також вони наголосили на тому, що "під галас цієї полеміки" промосковські сили свідомо гальмують перехід парафій до ПЦУ та поширюють "інформаційне сміття московського походження".

Підписанти поросили Філарета всі проблемні  питання обговорювати всередині Церкви і наголосили на тому,що переважна більшість розбіжностей, оголошених у ЗМІ, є робочими питаннями.

"Саме з міркувань про благо церкви і України просимо Вас, Ваша Святосте, утриматися ближчим часом від будь-яких публічних дискусій чи інтерв’ю, які можуть внести тривогу й непевність серед православного люду і потішати недругів України. Віримо, що Ваша молитва і Ваша мудрість духовного провідника ще довгі роки будуть усім нам настановчим дороговказом", - сказано у звернені.

Зазначається, що лист підписали як учасники Собору відродження Автокефальної церкви України, а також народні артисти, письменники, митці, вчені та інші представники української інтелігенції.

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Нагадаємо:

  • Раніше Філарет заявляв, що Київський патріархат досі не ліквідований.
  • Помісна Православна церква України опублікувала фрагмент відеозапису собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.

"Українська правда" в Threads

Теми: Філаретцерква
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