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Квартирні афери: ДБР розслідує причетність працівників поліції

Четвер, 6 червня 2019, 12:52

Державне бюро розслідувань почало розслідувати шахрайство з нерухомістю, до якого можуть бути причетні працівники поліції.

Про це повідомила прес-служба ДБР у четвер.

Про схеми заволодіння житлом розповіли журналісти Слідства.Інфо в сюжеті "Місто вкрадених квартир". За фактами, озвученими журналістами, ДБР розпочало досудове розслідування.

Зазначається, що ці факти можуть свідчити про причетність працівників поліції до шахрайства з нерухомістю.

"Дії правоохоронців можуть бути кваліфіковані як зловживання поліцейськими службовим становищем всупереч інтересам служби", - повідомили в ДБР.

Правоохоронцям загрожує покарання, передбачене ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем), а саме позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати посаду на три роки.

Нагадаємо:

  • Підозрюють заступника начальника відділу столичної поліції Олександра Білика, який був присутнім під час силових захоплень житла киян та, за словами потерпілих, вимагав у них гроші.
  • Згідно з розслідуванням, родина Білика володіє чотирма квартирами в столиці, а сам Білик їздить на позашляховику AUDI Q7 за 900 тис. грн. Цього авто немає в його декларації.

Українська правда

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Теми: Київполіціяквартири
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