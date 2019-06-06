Квартирні афери: ДБР розслідує причетність працівників поліції

Державне бюро розслідувань почало розслідувати шахрайство з нерухомістю, до якого можуть бути причетні працівники поліції.

Про це повідомила прес-служба ДБР у четвер.

Про схеми заволодіння житлом розповіли журналісти Слідства.Інфо в сюжеті "Місто вкрадених квартир". За фактами, озвученими журналістами, ДБР розпочало досудове розслідування.

Зазначається, що ці факти можуть свідчити про причетність працівників поліції до шахрайства з нерухомістю.

"Дії правоохоронців можуть бути кваліфіковані як зловживання поліцейськими службовим становищем всупереч інтересам служби", - повідомили в ДБР.

Правоохоронцям загрожує покарання, передбачене ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем), а саме позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати посаду на три роки.

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