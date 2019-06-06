Квартирні афери: ДБР розслідує причетність працівників поліції

2567 переглядів
Четвер, 6 червня 2019, 12:52

Державне бюро розслідувань почало розслідувати шахрайство з нерухомістю, до якого можуть бути причетні працівники поліції.

Про це повідомила прес-служба ДБР у четвер.

Про схеми заволодіння житлом розповіли журналісти Слідства.Інфо в сюжеті "Місто вкрадених квартир". За фактами, озвученими журналістами, ДБР розпочало досудове розслідування.

Зазначається, що ці факти можуть свідчити про причетність працівників поліції до шахрайства з нерухомістю.

"Дії правоохоронців можуть бути кваліфіковані як зловживання поліцейськими службовим становищем всупереч інтересам служби", - повідомили в ДБР.

Правоохоронцям загрожує покарання, передбачене ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем), а саме позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати посаду на три роки.

Нагадаємо:

  • Підозрюють заступника начальника відділу столичної поліції Олександра Білика, який був присутнім під час силових захоплень житла киян та, за словами потерпілих, вимагав у них гроші.
  • Згідно з розслідуванням, родина Білика володіє чотирма квартирами в столиці, а сам Білик їздить на позашляховику AUDI Q7 за 900 тис. грн. Цього авто немає в його декларації.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ поліція квартири


powered by lun.ua
Матеріали за темою
КМДА не знайшла охочих побудувати "кам'яні джунглі" на Теремках 6 червня 2019, 12:14
У Києві хочуть побудувати горизонтальний "хмарочос" 6 червня 2019, 09:38
Через повідомлення про мінування в Інституті раку зірвалася третина операцій 5 червня 2019, 19:59
Усі новини
Головні новини
Кличко прокоментував інформацію про відмову Саакашвілі: Я свій жест зробив
Суд відпустив з-під варти головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" - журналістка
КС визнав неконституційним обов’язкове е-декларування активістів
Зеленський відповів на петицію за свою відставку: Не можу
Усі новини
соціум

5 причин взяти тварину із притулку

тест

Що ви знаєте про радіацію та Чорнобиль?

здоров'я

9 причин не забувати пити воду