Верховна Рада відмовилась звільнити Клімкіна

Верховна Рада провалила голосування за звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Його відставку підтримали лише 137 депутатів.

Таким чином, парламент провалив проект постанови, внесений президентом Володимиром Зеленським.

Заяву самого Клімкіна депутати також не схвалили – вона отримала лише 141 голос.

Самого міністра на засіданні Ради не було.

Голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що комітет підтримував відставу Клімкіна і порадила колегам проголосувати за неї.

Під час обговорення представник фракції "Батьківщина" Борис Тарасюк сказав, що фракція планує голосувати за звільнення. Водночас, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та Максим Бурбак з "Народного фронту" звернули увагу, що новий президент просить звільнити очільника МЗС, не запропонувавши кандидатуру на заміну.

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