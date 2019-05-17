Клімкін написав заяву про звільнення і піде в депутати

Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав заяву про відставку.

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

Клімкін зазначив, що в 20 травня направить заяву до Верховної Ради і вже нового президента Володимира Зеленського.

"Я вважаю, що так правильно. Правильно по-людські. Правильно з точки зору нормальної політичної культури, оскільки, врешті-решт, нам вона потрібна", – сказав міністр.

Він стверджує, що заздалегідь попередив про своє рішення новообранного президента, і готовий допомагати йому.

"У нього має бути право на свою зовнішньополітичну команду, на побудову зовнішньополітичної стратегії", – пояснив Клімкін.

Посадовець заявив, що збирається балотуватись до Верховної Ради.

"У мене є дуже багато різних ідей, я сподіваюся їх реалізувати, тому я іду вперед, іду в політику. Іду до Верховної Ради України, звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, припципи, емоції і бачення, як іти далі", – розповів міністр.

Додаткових подробиць про майбутнє своєї політичної кар'єри він не розповів, зазначивши, що "все інше – потім".

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