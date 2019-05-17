Клімкін написав заяву про звільнення і піде в депутати
Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав заяву про відставку.
Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.
Клімкін зазначив, що в 20 травня направить заяву до Верховної Ради і вже нового президента Володимира Зеленського.
"Я вважаю, що так правильно. Правильно по-людські. Правильно з точки зору нормальної політичної культури, оскільки, врешті-решт, нам вона потрібна", – сказав міністр.
Він стверджує, що заздалегідь попередив про своє рішення новообранного президента, і готовий допомагати йому.
"У нього має бути право на свою зовнішньополітичну команду, на побудову зовнішньополітичної стратегії", – пояснив Клімкін.
Посадовець заявив, що збирається балотуватись до Верховної Ради.
"У мене є дуже багато різних ідей, я сподіваюся їх реалізувати, тому я іду вперед, іду в політику. Іду до Верховної Ради України, звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, припципи, емоції і бачення, як іти далі", – розповів міністр.
Додаткових подробиць про майбутнє своєї політичної кар'єри він не розповів, зазначивши, що "все інше – потім".
Нагадаємо:
- 2 грудня 2014 року Верховна Рада призначила Павла Клімкіна міністром закордонних справ.
- 21 квітня 2019 року пройшов другий тур президентських виборів, у якому переміг Володимир Зеленський.
- Його інавгурація відбудеться 20 травня.
- 17 травня стало відомо, що секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов збирається у відставку до завершення каденції президенства Петра Порошенка.