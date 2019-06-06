Загрожував безпеці РФ: Окупанти в Криму вліпили українцю 10,5 років колонії

Так званий "верховний суд" окупованого Криму засудив до 10,5 року позбавлення волі громадянина України Костянтина Давиденка, визнавши його винним у шпигунстві на користь СБУ.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані Центру громадських зв'язків ФСБ РФ.

Відзначається, що таке рішення підконтрольний окупантам "суд" ухвалив 6 червня.

Повідомляється, що за даними ФСБ, Давиденко, нібито будучи завербованим Службою безпеки України збирав на окупованому півострові інформацію про "новітню" військову техніку та електроніку, що "могло завдати шкоди безпеці РФ".

Зазначається, що рішенням суду українець засуджений до позбавлення волі строком на 10 років і 6 місяців з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

"У ході суду Давиденко свою провину визнав повністю і розкаявся в скоєному", - заявили в ЦГЗ ФСБ.

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