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В окупованому Криму ФСБ затримала українця

Понеділок, 12 лютого 2018, 10:17
В окупованому Криму ФСБ затримала українця

В анексованому Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали громадянина України, який нібито збирав і передавав українським спецслужбам інформацію.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані спецслужби.

"11 лютого ФСБ Росії в Сімферополі затримано громадянина України Костянтина Давиденка. Він цілеспрямовано збирав і передавав спецслужбам України відомості, які  становлять державну таємницю про діяльність частин і з'єднань Федеральної служби військ Національної гвардії РФ і стосовно співробітників ФСБ Росії", - заявили у ФСБ.

Зазначається, що проти українця було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 286 КК РФ - шпигунство.

Також російські ЗМІ повідомляють, що громадянин України був затриманий 11 лютого.

У міністерстві закордонних справ "Українській правді" повідомили, що наразі перевіряють інформацію щодо затримання українця.

Українська правда
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