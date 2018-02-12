В окупованому Криму ФСБ затримала українця

5903 перегляди
Понеділок, 12 лютого 2018, 11:17

В анексованому Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали громадянина України, який нібито збирав і передавав українським спецслужбам інформацію.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані спецслужби.

"11 лютого ФСБ Росії в Сімферополі затримано громадянина України Костянтина Давиденка. Він цілеспрямовано збирав і передавав спецслужбам України відомості, які  становлять державну таємницю про діяльність частин і з'єднань Федеральної служби військ Національної гвардії РФ і стосовно співробітників ФСБ Росії", - заявили у ФСБ.

Зазначається, що проти українця було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 286 КК РФ - шпигунство.

Також російські ЗМІ повідомляють, що громадянин України був затриманий 11 лютого.

У міністерстві закордонних справ "Українській правді" повідомили, що наразі перевіряють інформацію щодо затримання українця.

Українська правда
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Порошенко звільнив Романова з посади голови Укроборонпрому
Голова Укроборонпрому пішов у відставку
Гужву оголосили в розшук
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
історія

"Убивство у Мюнхені". Уривки з документального бестселера

it-техно

Хакери можуть контролювати смарт телевізори через інтернет. Як уберегти себе від цього?