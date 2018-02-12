В окупованому Криму ФСБ затримала українця

В анексованому Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали громадянина України, який нібито збирав і передавав українським спецслужбам інформацію.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані спецслужби.

"11 лютого ФСБ Росії в Сімферополі затримано громадянина України Костянтина Давиденка. Він цілеспрямовано збирав і передавав спецслужбам України відомості, які становлять державну таємницю про діяльність частин і з'єднань Федеральної служби військ Національної гвардії РФ і стосовно співробітників ФСБ Росії", - заявили у ФСБ.

Зазначається, що проти українця було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 286 КК РФ - шпигунство.

Також російські ЗМІ повідомляють, що громадянин України був затриманий 11 лютого.

У міністерстві закордонних справ "Українській правді" повідомили, що наразі перевіряють інформацію щодо затримання українця.