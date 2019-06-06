У Медведчука і Льовочкіна назвали свого "майбутнього прем’єра"

У партії "Опозиційна платформа – За життя" пропонують посаду майбутнього прем’єр-міністра екс-кандидати у президенти від політсили Юрію Бойку.

Про це на з’їзді партії 6 червня заявив нардеп Сергій Льовочкін.

"Вибираючи парламент, Україна вибере новий уряд і нового прем'єр-міністра. Відмінність нашої команди від інших в тому, що у нас є майбутній прем'єр-міністр. Це - Юрій Бойко", - сказав Льовочкін.

За його словами, Бойко знає, що потрібно робити і як потрібно робити.

"Він пройшов нелегку виборчу кампанію, він прожив складне і змістовне життя. Він знає і вміє працювати. З ним разом на вибори йде величезна команда "Опозиційна платформа - За життя", - сказав Сергій Льовочкін.

Депутат вважає, що його партія здатна сформувати уряд.

Читайте також: Опозиційний розкол. Як Бойко і Вілкул ділять спадок "регіоналів"

Третій зайвий. Чому Льовочкін з Медведчуком готуються до виборів без Ахметова

Нагадаємо: