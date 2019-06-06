У Медведчука і Льовочкіна назвали свого "майбутнього прем’єра"
У партії "Опозиційна платформа – За життя" пропонують посаду майбутнього прем’єр-міністра екс-кандидати у президенти від політсили Юрію Бойку.
Про це на з’їзді партії 6 червня заявив нардеп Сергій Льовочкін.
"Вибираючи парламент, Україна вибере новий уряд і нового прем'єр-міністра. Відмінність нашої команди від інших в тому, що у нас є майбутній прем'єр-міністр. Це - Юрій Бойко", - сказав Льовочкін.
За його словами, Бойко знає, що потрібно робити і як потрібно робити.
"Він пройшов нелегку виборчу кампанію, він прожив складне і змістовне життя. Він знає і вміє працювати. З ним разом на вибори йде величезна команда "Опозиційна платформа - За життя", - сказав Сергій Льовочкін.
Депутат вважає, що його партія здатна сформувати уряд.
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Нагадаємо:
- На президентських виборах 2019 року Юрій Бойко набрав 11,67% електоральної підтримки.
- За результатами соціологічного дослідження Бойка хочуть бачити прем'єром майже 10% українців.
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