У Медведчука і Льовочкіна назвали свого "майбутнього прем’єра"

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Четвер, 6 червня 2019, 16:09

У партії "Опозиційна платформа – За життя" пропонують посаду майбутнього прем’єр-міністра екс-кандидати у президенти від політсили Юрію Бойку.

Про це на з’їзді партії  6 червня заявив нардеп Сергій Льовочкін.

"Вибираючи парламент, Україна вибере новий уряд і нового прем'єр-міністра. Відмінність нашої команди від інших в тому, що у нас є майбутній прем'єр-міністр. Це - Юрій Бойко", - сказав Льовочкін.

За його словами, Бойко знає, що потрібно робити і як потрібно робити.

"Він пройшов  нелегку виборчу кампанію, він прожив складне і змістовне життя. Він знає і вміє працювати. З ним разом на вибори йде величезна команда "Опозиційна платформа - За життя", - сказав Сергій Льовочкін.

Депутат вважає, що його партія здатна сформувати уряд.

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Нагадаємо:

  • На президентських виборах 2019 року Юрій Бойко набрав 11,67% електоральної підтримки.
  • За результатами соціологічного дослідження Бойка хочуть бачити прем'єром майже 10% українців.

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Теми: прем'єр Бойко Льовочкін Медведчук Верховна Рада


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