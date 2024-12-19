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Рада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини

Станіслав ПогоріловЧетвер, 19 грудня 2024, 11:33
Рада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини
Фото: Telegram Железняка

Верховна рада у четвер з другої спроби прийняла постанову про відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин".

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Деталі: "За" відповідне рішення проголосували 258 народних обранців.

 

 

Передісторія:

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  • Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, колишній міністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко 15 грудня опублікував заяву з проросійськими тезами про нібито "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.
  • Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав Бойку, хто насправді відповідальний за насильство в Україні - очільник держави-агресора Володимир Путін та його режим.
  • 17 грудня Бойко прийшов на допит у Службу безпеки України.
  • Після виклику на допит до СБУ він опублікував відеозвернення, в якому перепросив перед українцями за свій попередній ролик із проросійськими наративами, а також назвав лідера РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.
  • У середу, 18 грудня у Верховній Раді забракло голосів для відкликання Бойка з посади члена комітету. 

БойкоВерховна Рада
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