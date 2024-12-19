Рада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини
Четвер, 19 грудня 2024, 11:33
Верховна рада у четвер з другої спроби прийняла постанову про відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин".
Реклама:
Деталі: "За" відповідне рішення проголосували 258 народних обранців.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, колишній міністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко 15 грудня опублікував заяву з проросійськими тезами про нібито "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав Бойку, хто насправді відповідальний за насильство в Україні - очільник держави-агресора Володимир Путін та його режим.
- 17 грудня Бойко прийшов на допит у Службу безпеки України.
- Після виклику на допит до СБУ він опублікував відеозвернення, в якому перепросив перед українцями за свій попередній ролик із проросійськими наративами, а також назвав лідера РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.
- У середу, 18 грудня у Верховній Раді забракло голосів для відкликання Бойка з посади члена комітету.