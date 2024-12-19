Рада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини

Верховна рада у четвер з другої спроби прийняла постанову про відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин".

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Деталі: "За" відповідне рішення проголосували 258 народних обранців.

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