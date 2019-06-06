Прихований злочин: НАБУ відповіло на звинувачення Луценка

Національне антикорупційне бюро вважає, що звинувачення Генпрокуратури на адресу екс-детектива НАБУ в тому, що він нібито приховав особливо тяжкий злочин, не витримують жодної критики.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Бюро.

"Екс-детективу, який не працює в НАБУ вже 2 роки, закидають відкликання постанови на проведення експертизи. Нібито саме через цей факт загальмувалося розслідування, а, відтак, і притягнення до відповідальності керівництва держпідприємства (Харківського бронетанкового заводу - УП)", - обурюються в НАБУ.

Там пояснили, що слідчий повинен був надати експерту багато документів бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань.

"Якщо відомостей цих документів недостатньо, то експертизу провести неможливо", - наголосили у відомстві.

Як зазначили в НАБУ, у справі щодо закупівлі прицілів для ХБТЗ місцезнаходження значної частини необхідних для експертизи документів під час розслідування встановити не вдалося.

"Саме неможливість надати документи і стала приводом відкликання детективом постанови на проведення експертизи. На підставі яких саме відомостей ДБР було проведено експертизу, НАБУ невідомо. Сьогодні генеральний прокурор фактично звинуватив екс-детектива НАБУ у тому, що він "приховав особливо тяжкий злочин" — не повідомив про підозру службовим особам "ХБТЗ", що в подальшому зробили прокурори САП спільно з ДБР", - йдеться в заяві.

У Бюро вважають, що, керуючись такою логікою, голова ГПУ Юрій Луценко зобов’язаний притягнути до кримінальної відповідальності слідчих прокуратури, "котрі роками не розслідували цілу низку кримінальних проваджень, в яких у подальшому Національним бюро оголошені підозри та обвинувальні акти скеровані до суду".

НАБУ нагадує, що деякі з таких справ "взагалі закривалися ГПУ з мотивів начебто відсутності складу злочину. Проте в подальшому відновлювалися НАБУ і, як результат, – частину цих проваджень вже скеровано до суду з обвинувальними актами".

Також Бюро не задоволене тим, що військової прокуратури відмовляються надати НАБУ повний доступ до матеріалів кримінального провадження, в якому, за словами Луценка, фігурують посадовці, підслідні НАБУ, причетні до корупції в оборонній сфері.

"Третій місяць поспіль детективи НАБУ намагаються перевірити, чи це дійсно так, але їхні звернення ігноруються. Бюро не змирилося з цим свавіллям, звернулося до суду і там зіткнулося з відкритим опором прокурорів ВП ГПУ", - кажуть у НАБУ.

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