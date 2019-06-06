ГПУ, ДБР і САП зібралися разом, щоб поскаржитися на НАБУ

Керівництво Генеральної прокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Державного бюро розслідувань заявило про бездіяльність Національного антикорупційного бюро у розслідуванні справи про розкрадання в "Укроборонпромі".

Про це на спільному брифінгу 6 червня заявили Генпрокурор Юрій Луценко, керівник САП Назар Холодницький та перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

Луценко нагадав, що ще до публікації журналістів про розкрадання в оборонці у ГПУ розслідувалася справа про несплату податків компанією "Оптима", але, за словами генпрокурора, НАБУ зареєструвало справу про розкрадання в "Укроборонпромі" за півроку до того, тобто на початку 2016 року.

Крім того, за словами Луценка, в середині 2016 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос передав керівнику головного підрозділу детективів НАБУ Андрію Калужинському і директору НАБУ Артему Ситнику папку з 87 сторінок переписок між учасниками оборудок "Оптимаспецдеталі".

За словами Варченко, ці 87 сторінок свідчили про факт "неслужбових стосунків", адже керівництво НАБУ, фактично, нічого не зробило з цими матеріалами і вони в результаті потрапили в руки детектива, який був фігурантом справи.

Луценко вважає, що НАБУ саботувало слідство і Ситник замість того, щоб віддати матеріали у внутрішню службу розслідувань, повернув їх детективу - фігуранту справи.

У зв’язку з цим, у ДБР дадуть оцінку діям керівництва НАБУ, зокрема Ситника.

Генпрокурор додав, що по справі Ситник уже допитувався.

Луценко заявив, що його розчарувала реакція Ситника щодо звіту про перебіг слідства по "Укроборонпрому", адже прогресу за кілька років розслідування у справі не було.

Після комітету ВР щодо розкрадань в "Укроборонпромі", де був присутній Ситник, ДБР зареєструвало провадження, де давало оцінку діям детективів НАБУ.

За словами Варченко, у справі щодо розкрадань у Харківському бронетанковому заводі фігурувала компанія "Оптимаспецдеталь". Ще у 2015 році завод купував озброєння у компанії, яке по факту не поставлялося.

ДБР вилучила документацію ХБТЗ і здійснила обшуки в НАБУ у зв’язку зі справою. У ДБР стверджують, що оборудки в ХБТЗ спричинили державі збитків майже на 9,7 млн гривень.

У відомстві вважають, що цей епізод ще з 2015 року мав би стати каталізатором для розслідування розкрадань в оборонці.

Холодницький заявив, що САП дізналася про матеріали справи лише після публікації журналістського розслідування у 2019 році.

"Вивчивши матеріали справи, ми дійшли до висновку, що слідчі дії, які могли бути проведені, мали бути проведенні у 2017-2018 рр. Експертиза ДБР, яку провели, фактично, за два тижні, могла бути проведена ще в 2017 році", - заявив керівник САП.

Варченко додала, що цю експертизу у НАБУ призначили ще у 2016 році, але вона чомусь була відкликана. Як наслідок, детективу НАБУ Завгородньому повідомили про підозру за ч.1 ст. 396 ККУ (приховування злочину).

"Вчора, процесуальними керівниками прокурорами САП було оголошено підозри за вчинення злочинів за ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) колишньому гендиректору Харківського бронетанкового заводу та чинному його першому заступнику, який також займає посаду головного інженера", - повідомив Холодницький.

Наразі, за його словами, вирішується питання про обрання запобіжного заходу цим особам.

Холодницький сподівається, що після цього провадження повернуть НАБУ на дорозслідування.

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