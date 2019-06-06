БМП бойовиків били по позиціях Об’єднаних сил біля Павлополя – штаб

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Четвер, 6 червня 2019, 23:06

У четвер окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи озброєння бойових машин піхоти, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє у Facebook штаб операції Об’єднаних сил.

За його даними, поблизу села Павлопіль, з напрямку населеного пункту Українське обстріл вівся з бойових машин піхоти.

Також під вогонь бойовиків потрапили позиції ОС в районі села Водяне, поблизу міста Мар'їнка та населеного пункту Майорськ.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас


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