БМП бойовиків били по позиціях Об’єднаних сил біля Павлополя – штаб
Четвер, 6 червня 2019, 23:06
У четвер окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи озброєння бойових машин піхоти, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Про це повідомляє у Facebook штаб операції Об’єднаних сил.
За його даними, поблизу села Павлопіль, з напрямку населеного пункту Українське обстріл вівся з бойових машин піхоти.
Також під вогонь бойовиків потрапили позиції ОС в районі села Водяне, поблизу міста Мар'їнка та населеного пункту Майорськ.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Українська правда