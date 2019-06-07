"Суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт політв'язню Бекірову

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П'ятниця, 7 червня 2019, 00:08

Підконтрольний РФ Київський райсуд Сімферополя на 2 місяці продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову, обвинуваченому в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Підкреслюється, що Бекіров залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.

"Єдине законне рішення суду, яке стало би балансом між стороною обвинувачення і захистом – це відмова в задоволенні клопотання слідства про продовження арешту в СІЗО і обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Сьогоднішнє рішення загрожує життю мого підзахисного", – заявив адвокат Олексій Ладін.

Зазначається, що слідчий ФСБ Іван Романець аргументував продовження запобіжного заходу необхідністю "виробити не менше трьох перевірок показань на місці", пред'явити Бекірову звинувачення в остаточній редакції і допитати його як обвинуваченого та повідомити Бекірову і його захисту про закінчення слідчих дій.

"Сподіваємося, що слідство активно проводитиме ці слідчі дії. Може, через тиждень-два нам оголосять про закінчення слідчих заходів і ми приступимо до ознайомлення з матеріалами справи. Чим швидше справа зайде до суду, тим раніше ми зможемо заявити клопотання про зміну запобіжного заходу", - сказав адвокат Іслям Веліляєв.

Слідчий заявив, що слідство не має матеріалів, які свідчать про те, що Бекірова не можна утримувати в СІЗО за медичними показаннями, і не бачить підстав для скасування обраного запобіжного заходу.

"Я втомився вже боротися з обвинуваченням. Скільки це може тривати? Сил немає! Я не живу в СІЗО, на прогулянку мене не водять – немає умов, у баню мене не водять. Я на унітазі, вибачте, купаюся – це нормальне людське утримання XXI століття?" – наголосив Бекіров у суді.

Нагадаємо:

  • Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
  • Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачe вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.

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Теми: кримські татари Крим Росія


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