Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт політв'язню Бекірову

П'ятниця, 7 червня 2019, 00:08

Підконтрольний РФ Київський райсуд Сімферополя на 2 місяці продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову, обвинуваченому в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Підкреслюється, що Бекіров залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.

"Єдине законне рішення суду, яке стало би балансом між стороною обвинувачення і захистом – це відмова в задоволенні клопотання слідства про продовження арешту в СІЗО і обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Сьогоднішнє рішення загрожує життю мого підзахисного", – заявив адвокат Олексій Ладін.

Зазначається, що слідчий ФСБ Іван Романець аргументував продовження запобіжного заходу необхідністю "виробити не менше трьох перевірок показань на місці", пред'явити Бекірову звинувачення в остаточній редакції і допитати його як обвинуваченого та повідомити Бекірову і його захисту про закінчення слідчих дій.

"Сподіваємося, що слідство активно проводитиме ці слідчі дії. Може, через тиждень-два нам оголосять про закінчення слідчих заходів і ми приступимо до ознайомлення з матеріалами справи. Чим швидше справа зайде до суду, тим раніше ми зможемо заявити клопотання про зміну запобіжного заходу", - сказав адвокат Іслям Веліляєв.

Слідчий заявив, що слідство не має матеріалів, які свідчать про те, що Бекірова не можна утримувати в СІЗО за медичними показаннями, і не бачить підстав для скасування обраного запобіжного заходу.

"Я втомився вже боротися з обвинуваченням. Скільки це може тривати? Сил немає! Я не живу в СІЗО, на прогулянку мене не водять – немає умов, у баню мене не водять. Я на унітазі, вибачте, купаюся – це нормальне людське утримання XXI століття?" – наголосив Бекіров у суді.

Нагадаємо:

  • Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
  • Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачe вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
кримські татари
Українку Умерову триматимуть у СІЗО до жовтня. Росія досі приховує деталі справи
В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
Кримськотатарські прапори підняли у Києві та за кордоном
Останні новини
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
Усі новини...
Реклама: