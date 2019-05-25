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Политзаключенный Бекиров: "Мне надо выйти, иначе просто умру"

Суббота, 25 мая 2019, 16:42
Политзаключенный Бекиров: Мне надо выйти, иначе просто умру

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое.

Об этом на заседании общественного объединения "Крымская солидарность" сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, пишет "Крым.Реалии".  

"Бекирову очень плохо. Я видел его вчера: лицо отекшее, постоянная отдышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. С каждым месяцем дозу только увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает, и это кроме огромных проблем с сердцем", – сообщил адвокат.

По его словам, 14 мая Бекирову должны были сделать спирографию в больнице Семашко, что позволит оценить эффективность лечения. Однако, как отмечает Велиляев, врачи затягивают процедуру, поскольку не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

"Его силы на исходе. Эдем сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь мне надо выйти, иначе я просто умру", – сообщил Велиляев. 

Напомним:

  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • По решению "Киевского районного суда", Бекирова арестовали.
  • Ранее адвокат политзаключенного сообщал, что состояние здоровья Бекирова ухудшается после приема медпрепаратов по новому назначению врачей в Симферополе.
  • Очередное заседание по продлению срока ареста Бекирова назначено на 5 июня. 

Темы: политзаключенныеКрымРосcия
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