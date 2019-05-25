Политзаключенный Бекиров: "Мне надо выйти, иначе просто умру"
Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое.
Об этом на заседании общественного объединения "Крымская солидарность" сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, пишет "Крым.Реалии".
"Бекирову очень плохо. Я видел его вчера: лицо отекшее, постоянная отдышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. С каждым месяцем дозу только увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает, и это кроме огромных проблем с сердцем", – сообщил адвокат.
По его словам, 14 мая Бекирову должны были сделать спирографию в больнице Семашко, что позволит оценить эффективность лечения. Однако, как отмечает Велиляев, врачи затягивают процедуру, поскольку не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.
"Его силы на исходе. Эдем сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь мне надо выйти, иначе я просто умру", – сообщил Велиляев.
Напомним:
- Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
- Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
- У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.
- По решению "Киевского районного суда", Бекирова арестовали.
- Ранее адвокат политзаключенного сообщал, что состояние здоровья Бекирова ухудшается после приема медпрепаратов по новому назначению врачей в Симферополе.
- Очередное заседание по продлению срока ареста Бекирова назначено на 5 июня.
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