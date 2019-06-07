Затримання машини з активістами: поліція відкрила провадження через зброю в авто

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення зброї в автомобілі, на якому активісти з Дніпра їхали на суд у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

"06 червня о 13:53 до Новомиколаївського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що на блокпості зупинено авто "Део Нексія", в якому знаходилась група молодих людей приблизно 20-25 років в чорній формі, у яких були предмети схожі на зброю та файєри", - йдеться у повідомленні.

Поліція встановила, що у машині перебували четверо осіб 1996, 1996, 2000 та 2001 років народження.

Зазначається, що у ході перевірки автомобіля виявили та вилучили 2 пістолета, 10 патронів, "4 предмети, схожі на холодну збро - ножі, файєри та балончики".

Поліція встановлює мету зберігання та перевезення зброї. Кримінальне провадження відкрили за ознаками ст. 263 ККУ.

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