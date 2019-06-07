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Затримання машини з активістами: поліція відкрила провадження через зброю в авто

П'ятниця, 7 червня 2019, 01:17

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення зброї в автомобілі, на якому активісти з Дніпра їхали на суд у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

"06 червня о 13:53 до Новомиколаївського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що на блокпості зупинено авто "Део Нексія", в якому знаходилась група молодих людей приблизно 20-25 років в чорній формі, у яких були предмети схожі на зброю та файєри", - йдеться у повідомленні.

Поліція встановила, що у машині перебували четверо осіб 1996, 1996, 2000 та 2001 років народження.

Зазначається, що у ході перевірки автомобіля виявили та вилучили 2 пістолета, 10 патронів, "4 предмети, схожі на холодну збро - ножі, файєри та балончики".

Поліція встановлює мету зберігання та перевезення зброї. Кримінальне провадження відкрили за ознаками ст. 263 ККУ.

Нагадаємо:

  • 6 червня поліція затримала авто, на якому активісти з Дніпра їхали на суд у справі вбивства Катерини Гандзюк.
  • За словами активістів, всі вилучені речі є законними, перебувають у вільному продажі та не є забороненими до перевезення.
  • Вони розповіли також, що місяць тому вже було виявлено факти стеження за активістами з боку керівництва карного розшуку Дніпра. Так само були затримання і обшуки активістів, під час яких "не виявили нічого незаконного".
  • У четвер, 6 червня, Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську діячку Катерину Гандзюк і призначив їм покарання від 3 до 6,5 років в’язниці.

Українська правда

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Теми: поліціянапад на Гандзюкактивісти
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