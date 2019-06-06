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Поліція затримала машину з активістами, які їхали на суд по Гандзюк – активісти

Четвер, 6 червня 2019, 20:05

Поліція затримала авто, на якому активісти з Дніпра їхали на суд у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє у Facebook спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Поліція слідкувала за автомобілем, на якому з Дніпра їхали активісти на суд по справі убивства Катерини Гандзюк. Авто зупинили і затримали, також вилучали "на експертизу", а фактично вкрали, особисті речі", - обурюються активісти.

За їхніми словами, всі вилучені речі є законними, перебувають у вільному продажі та не є забороненими до перевезення. Це піротехнічні фаєра, газовий балончик, перочинний ніж та два шумових (стартових) пістолети.

"Особливо жваво шукали банер "AvakOFF", який активісти виготовили на акцію два дні тому", - зауважують автори посту.

Вони розповіли також, що місяць тому вже було виявлено факти стеження за активістами з боку керівництва карного розшуку Дніпра. Так само були затримання і обшуки активістів, під час яких "не виявили нічого незаконного".

Нагадаємо:

У четвер, 6 червня, Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську діячку Катерину Гандзюк і призначив їм покарання від 3 до 6,5 років в’язниці.

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюквбивствоактивістиполіція
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