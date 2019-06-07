ООС: 7 обстрілів з початку доби, є загиблі і поранені

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П'ятниця, 7 червня 2019, 07:46

Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 7 разів обстріляли позиції ОС, 2 військовослужбовців загинули, 4 - отримали поранення, ще 4 - травмовані.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил станом на 7:00 7 червня.

Підкреслюється, що 6 червня бойовики 1 раз застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - заявили в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 14 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Опитного, Чермалика і Мар'їнки та в районі Павлополя і Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні двічі : поблизу Майорська - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За даними розвідки, 6 червня одного окупанта було знищено.

"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів. У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників: поблизу н.п. Павлопіль двічі - з великокаліберних кулеметів; в районі села Гнутове - зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти 4 рази обстріляли українські позиції: поблизу н.п. Новолуганське - з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм; поблизу села Травневе - із озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів; поблизу села Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда

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Теми: ООС бойові дії


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