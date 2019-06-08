США дали Туреччині термін відмовитися від купівлі російської ПРО С-400

Сполучені Штати Америки дали Туреччині можливість до кінця липня відмовитися від купівлі російської системи протиракетної оборони С-400.

Про це пише AFP.

Якщо до 31 липня Туреччина не відмовиться від системи С-400, навчання турецьких пілотів в Сполучених Штатах на літаках F-35 буде неможливим, а контракти з турецькими фірмами, які беруть участь у виробництві F-35, будуть скасовані, заявила заступник міністра оборони США Еллен Лорд .

Турецькі компанії, які виробляють 937 різних частин F-35, не отримають ніяких додаткових замовлень, а їх ролі будуть передані іншим фірмам, сказала Лорд.

З цієї кількості компонентів близько 400 виробляються тільки в Туреччині.

Аеронавігаційний гігант Lockheed Martin і виробник двигунів Pratt & Whitney вже почали шукати нових постачальників, хоча турецькі компанії зможуть закінчити замовлення, які вже були в роботі, сказала Лорд.

Вона пояснила таку вимогу США тим, що Туреччина, союзник США по НАТО, вже відправила свій персонал в Росію на інструктаж із роботи з С-400.

Американські чиновники очікують, що Туреччина вибере замість російської С-400 систему ППО American Patriot і тоді зможуть продовжити програму F-35.

Туреччина планує купити 100 американських F-35, а її оборонна промисловість вклала значні кошти у виробництво військових літаків.

Ердоган заявив, що він говорив американській стороні, що Анкара зробить кроки, щоб купити American Patriot, тільки якщо їхні умови будуть такими ж позитивними, як і російські.

"Але, на жаль, ми не отримали позитивної пропозиції від американської сторони з приводу Patriot, такої як С-400 з Росії", - сказав він.

Виконуючий обов'язки міністра оборони США Патрік Шанахан заявив, що направив лист своєму турецькому колезі, в якому повідомляється про рішення Вашингтона.

Пропозиція США по системі Patriot була "дуже конкурентоспроможною", сказав Шанахан журналістам.

F-35 призначені для роботи синхронно і в режимі реального часу з військовими системами НАТО, включаючи протиракетну оборону, і це викликає побоювання США з приводу того, що Росія може відрегулювати можливості С-400 проти західного альянсу за допомогою інформації, отриманої від Туреччини.