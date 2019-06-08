Шоумен Притула піде до парламенту, якщо "Голос" набере більше 13%

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Субота, 8 червня 2019, 10:36

Відомий шоумен і волонтер Сергій Притула балотуватиметься до Верховної Ради за списком партії Святослава Вакарчука "Голос".

Про це він повідомив у суботу в відеозверненні на Facebook.

"Я балотуюся до парламенту за списком партії "Голос", - сказав шоумен.

"Якби мені подобалося все, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я б, мабуть, цього не робив. Виходити з власної зони комфорту – це не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. І маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що я можу на це наважитись", - пояснив він.

Водночас Притула повідомив, що попросив лідера партії Святослава Вакарчука поставити його на 30-е місце в списку, хоча той пропонував включити його до першої десятки.

"Для того, щоб я потрапив у парламент, партія має набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода. Я не проти, я за, але це означає, що всі ви, хто казав мені "іди", мають не полінуватися, а прийти на дільницю і проголосувати. Якщо ви це зробите, то повірте, за мене вам в парламенті соромно не буде", - заявив телеведучий.

Він додав, що зміг переконати Вакарчука включити до списку ще ряд людей, однак не назвав їхніх прізвищ.

Нагадаємо:

  • Згідно з останнім опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", список партій очолює президентська партія "Слуга народу", яку готова підтримати майже половина виборців - 48,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. П’ятивідсотковий прохідний бар’єр також долають "Опозиційна платформа – За життя" - 10,7%, "Європейська Солідарність" - 7,8%, "Батьківщина" - 6,9% і партія "Голос" - 5,6%.
  • Щоб 30-й у списку Сергій Притула потрапив до парламенту, партія має набрати більше 13% голосів. 

Українська правда

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Теми: Верховна Рада вибори Голос


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