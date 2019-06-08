Десятка "Самопомочі": активісти, депутати, підприємці

Лідер "Самопомочі" та міський голова Львова Андрій Садовий очолив виборчий список політичної сили до парламенту.

Список був затверджений на з’їзді "Самопомочі" у суботу, повідомляє прес-служба партії.

Другий номер у списку - депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька, яка, як зазначається, відома у місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами.

Третє місце у списку посіла Олександра Дрік, яку охарактеризували як одну з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні. Четвертою стала харківська волонтерка та депутатка облради Тетяна Бідняк.

Закриває п’ятірку віце-спікер парламенту Оксана Сироїд.

Номер 6 списку- ветеран АТО та підприємець із Тернополя Віталій Фидрин, 7 - чинний нардеп, лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк , 8 - 53-річний підприємець, засновник торговельної марки "Моршинська" Микола Кміть, 9 - чинна депутатка "Самопомочі" Тетяна Острікова, 10 номер списку – віце-президентка Асоціації водоканалів України Ольга Бабій.

Загалом у списку - 106 кандидатів. У прес-службі зазначають, що понад 80% у ньому - це нові обличчя в українському політикумі.

"Нагадаємо, його формували із трьох робочих списків. Перший – список чинних народних депутатів, другий – лідери партії в регіонах, третій – лідери громадських думок та експертного середовища", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, як передає "Громадське", на з’їзд партії "Самопоміч" несподівано з’явився Міхеіл Саакашвілі.

Він заявив, що не балотуватиметься у парламент від цієї політсили, однак висловив підтримку "Самопомочі" на парламентських виборах.

"Садовий — найуспішніший міський голова України. Де зараз Одеса, а де Львів?", — сказав Саакашвілі.

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