Кримські татари йтимуть на вибори у списках 4-5 партій – голова Меджлісу

Представники кримських татар увійдуть до партійних списків 4-5 партій, які візьмуть участь у парламентських виборах.

Про це у коментарі Громадському сказав голова Меджлісу кримськотатарський татарського народу Рефат Чубаров.

"Пропоную офіційно дочекатися, коли оголосять списки. Скажу лише, що наших представників немає у списках "Опозиційної платформи", а в "Батьківщині" — немає кримських татар, але є представники Криму, це нас влаштовує", — сказав Чубаров.

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