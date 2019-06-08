Кримські татари йтимуть на вибори у списках 4-5 партій – голова Меджлісу

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Субота, 8 червня 2019, 14:43

Представники кримських татар увійдуть до партійних списків 4-5 партій, які візьмуть участь у парламентських виборах.

Про це у коментарі Громадському сказав голова Меджлісу кримськотатарський татарського народу Рефат Чубаров.

"Пропоную офіційно дочекатися, коли оголосять списки. Скажу лише, що наших представників немає у списках "Опозиційної платформи", а в "Батьківщині" — немає кримських татар, але є представники Криму, це нас влаштовує", — сказав Чубаров.

Нагадаємо:

  • Сам Чубаров іде до парламенту за списком партії "Сила і честь" Ігоря Смешка. У нинішньому складі Верховної ради Чубаров входить до фракції БПП.
  • Дочасні вибори у Верховну Раду відбудуться 21 липня.

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Теми: кримські татари вибори Верховна Рада партії


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