Зі Смешком на вибори йде Чубаров і звинувачений у держзраді Замана

До першої трійки списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь" увійшли, крім самого Смешка, нардеп від "Самопомочі" Олена Сотник та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Про це було оголошено на з’їзді політсили у суботу.

Першим номером списку йде Смешко, другим – Сотник і третім – Чубаров.

Гордон проводить оглядини десятки Смешка pic.twitter.com/xEAfiBPj5I — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 8 червня 2019 р.

Четвертий номер – депутат від "Самопомочі" Іван Мірошниченко, п’ятий – екс-начальник Генштабу ЗСУ, якого звинуватили в держзраді, Володимир Замана.

Шостий номер списку – вчена, яка спеціалізується на ЖКГ, Ольга Романюк. Сьомий - економіст, фінансист Андрій Гайдуцький, восьмий – депутат від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко.

Дев’ятий номер - генерал-лейтенант, один із засновників управління К в СБУ Володимир Тимошенко, і десятий - капітан першого рангу, підводник, митник Анатолій Макаренко.

Як передає кореспондент УП, з’їзд проводить телеведучий Дмитро Гордон. Середній вік учасників з’їзду – 50+.

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