Зі Смешком на вибори йде Чубаров і звинувачений у держзраді Замана
До першої трійки списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь" увійшли, крім самого Смешка, нардеп від "Самопомочі" Олена Сотник та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Про це було оголошено на з’їзді політсили у суботу.
Смешко вперто каже "укрАїнську" pic.twitter.com/1wXqAt6HBp— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 8 червня 2019 р.
Першим номером списку йде Смешко, другим – Сотник і третім – Чубаров.
Гордон проводить оглядини десятки Смешка pic.twitter.com/xEAfiBPj5I— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 8 червня 2019 р.
Четвертий номер – депутат від "Самопомочі" Іван Мірошниченко, п’ятий – екс-начальник Генштабу ЗСУ, якого звинуватили в держзраді, Володимир Замана.
Шостий номер списку – вчена, яка спеціалізується на ЖКГ, Ольга Романюк. Сьомий - економіст, фінансист Андрій Гайдуцький, восьмий – депутат від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко.
Дев’ятий номер - генерал-лейтенант, один із засновників управління К в СБУ Володимир Тимошенко, і десятий - капітан першого рангу, підводник, митник Анатолій Макаренко.
Як передає кореспондент УП, з’їзд проводить телеведучий Дмитро Гордон. Середній вік учасників з’їзду – 50+.
Нагадаємо:
- Згідно з останнім опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", список партій очолює президентська партія "Слуга народу", яку готова підтримати майже половина виборців - 48,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
- П’ятивідсотковий прохідний бар’єр також долають "Опозиційна платформа – За життя" - 10,7%, "Європейська Солідарність" - 7,8%, "Батьківщина" - 6,9% і партія "Голос" - 5,6%.
- Партії "Сила і честь" з 4.3% та "Громадянська позиція" 3% також мають шанси потрапити у парламент, якщо врахувати статистична похибку дослідження у 2,2%.
- 16 травня правоохоронці заявили про завершення розслідування ймовірної державної зради колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил Володимира Замани.
- 25 лютого 2019 року Замані повідомили про підозру у державній зраді. Суд арештував екс-чиновника.
- Йому зокрема закидають зменшення особового складу боєздатних військовослужбовців та розформування військових частин. Його дії нібито позбавили державу протиповітряної оборони.
- Сам екс-військовий, відповідаючи на запитання судді стосовно підозри зазначив: "Мені її вручали, але я вирішив, що це нижче мого достоїнства читати цю галіматью".
- 24 травня Апеляційний суд Києва звільнив Заману з-під варти.