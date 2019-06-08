Зі Смешком на вибори йде Чубаров і звинувачений у держзраді Замана

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Субота, 8 червня 2019, 11:56
Фото Романа Романюка, УП

До першої трійки списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь" увійшли, крім самого Смешка, нардеп від "Самопомочі" Олена Сотник та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Про це було оголошено на з’їзді політсили у суботу.

Першим номером списку йде Смешко, другим – Сотник і третім – Чубаров.

Четвертий номер – депутат від "Самопомочі" Іван Мірошниченко, п’ятий – екс-начальник Генштабу ЗСУ, якого звинуватили в держзраді, Володимир Замана.

Шостий номер списку – вчена, яка спеціалізується на ЖКГ, Ольга Романюк. Сьомий - економіст, фінансист Андрій Гайдуцький, восьмий – депутат від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко.

Дев’ятий номер - генерал-лейтенант, один із засновників управління К в СБУ Володимир Тимошенко, і десятий - капітан першого рангу, підводник, митник Анатолій Макаренко.

Як передає кореспондент УП, з’їзд проводить телеведучий Дмитро Гордон. Середній вік учасників з’їзду – 50+.

Нагадаємо:

  • Згідно з останнім опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", список партій очолює президентська партія "Слуга народу", яку готова підтримати майже половина виборців - 48,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
  • П’ятивідсотковий прохідний бар’єр також долають "Опозиційна платформа – За життя" - 10,7%, "Європейська Солідарність" - 7,8%, "Батьківщина" - 6,9% і партія "Голос" - 5,6%.
  • Партії "Сила і честь" з 4.3% та "Громадянська позиція" 3% також мають шанси потрапити у парламент, якщо врахувати статистична похибку дослідження у 2,2%.
  • 16 травня правоохоронці заявили про завершення розслідування ймовірної державної зради колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил Володимира Замани.
  • 25 лютого 2019 року Замані повідомили про підозру у державній зраді. Суд арештував екс-чиновника.
  • Йому зокрема закидають зменшення особового складу боєздатних військовослужбовців та розформування військових частин. Його дії нібито позбавили державу протиповітряної оборони.
  • Сам екс-військовий, відповідаючи на запитання судді стосовно підозри зазначив: "Мені її вручали, але я вирішив, що це нижче мого достоїнства читати цю галіматью".
  • 24 травня Апеляційний суд Києва звільнив Заману з-під варти.

Роман Романюк, УП

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Теми: Меджліс вибори Верховна Рада


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