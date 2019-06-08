Затриманого російського журналіста госпіталізували: струс мозку

Лікарі швидкої допомоги направили журналіста російського видання "Медуза" Івана Голунова на обстеження до лікарні.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на управління МВС РФ по Москві.

Відзначається, що лікарі оглянули Голунова після того, як він поскаржився на погане самопочуття.

У МВС не уточнили, в яку лікарню везуть Голунова. За словами головного редактора "Ехо Москви" Олексія Венедиктова, журналіста доставили в 71-у міську лікарню.

"Голунова оглядали лікарі двох бригад швидкої допомоги. Медики встановили, що у журналіста струс головного мозку, гематома і підозра на перелом ребер. Спочатку в поліції відмовляли в госпіталізації Голунова", - пише видання.

У суботу Голунова звинуватили в замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Ця стаття передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі. Журналіст стверджує, що поліцейські підкинули йому наркотики.

"Після затримання Голунову близько 16 годин не дозволяли звернутися до адвоката. У поліції кореспондента "Медузи" побили, при цьому йому не дозволили викликати швидку допомогу. Також поліція добу відмовляла йому у проханні здати біологічні зразки для експертизи, яка може підтвердити його невинність", - пише "Медуза".

Станом на 15 годину суботи петицію на сайті Change.org на підтримку кореспондента "Медузи" Івана Голунова підписали більше 30 тисяч людей. Автори петиції вимагають звільнити журналіста і з'ясувати всі обставини його затримання.

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