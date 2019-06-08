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Затриманого російського журналіста госпіталізували: струс мозку

Субота, 8 червня 2019, 15:06
Іван Голунов перед допитом в УВС
Дмитро Джулай

Лікарі швидкої допомоги направили журналіста російського видання "Медуза" Івана Голунова на обстеження до лікарні.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на управління МВС РФ по Москві.

Відзначається, що лікарі оглянули Голунова після того, як він поскаржився на погане самопочуття.

У МВС не уточнили, в яку лікарню везуть Голунова. За словами головного редактора "Ехо Москви" Олексія Венедиктова, журналіста доставили в 71-у міську лікарню.

"Голунова оглядали лікарі двох бригад швидкої допомоги. Медики встановили, що у журналіста струс головного мозку, гематома і підозра на перелом ребер. Спочатку в поліції відмовляли в госпіталізації Голунова", - пише видання.

У суботу Голунова звинуватили в замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Ця стаття передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі. Журналіст стверджує, що поліцейські підкинули йому наркотики.

"Після затримання Голунову близько 16 годин не дозволяли звернутися до адвоката. У поліції кореспондента "Медузи" побили, при цьому йому не дозволили викликати швидку допомогу. Також поліція добу відмовляла йому у проханні здати біологічні зразки для експертизи, яка може підтвердити його невинність", - пише "Медуза".

Станом на 15 годину суботи петицію на сайті Change.org на підтримку кореспондента "Медузи" Івана Голунова підписали більше 30 тисяч людей. Автори петиції вимагають звільнити журналіста і з'ясувати всі обставини його затримання.

Нагадаємо:

  • Кореспондента відділу розслідувань порталу "Медуза" Івана Голунова затримали 6 червня за підозрою в збуті наркотиків. Голунов встиг повідомити друзям, що йому підкинули наркотики, а при затриманні і в відділенні поліції його били.
  • У п’ятницю в Москві пройшли одиночні пікети проти затримання журналіста.

Теми: РосіяЗМІ
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