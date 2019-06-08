"Голос" назвав свою першу двадцятку на виборах до Ради

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Субота, 8 червня 2019, 19:37
фото - Роман Кравець, УП

Лідер "Голосу" Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку списку партії для участі у дострокових парламентських виборах. 

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, частину списку Вакарчук повідомив на з'їзді партії, що проходить на Старокиївській горі у Києві 8 червня. 

Очолив список сам Вакарчук, другий номер - Юлія Клименко (екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України), третій - Кіра Рудик (голова IT-компанії Ring Ukraine).

№4 у списку - Ярослав Железняк (радник прем'єр-міністра з парламентських відносин), 5 - Олександра Устінова (член правління "Центру протидії корупції"), 6 - Олег Макаров (депутат Київради, партнер юридичної фірми "Василь Кісіль і Партнери"),  7 - Ярослав Юрчишин (виконавчий директор Transparency International Ukraine), 8 - журналіст Сергій Рахманін, 9 - Соломія Бобровська (екс-в.о. голови Одеської ОДА), 10 - Ольга Стефанишина

Номер 11 у списку - юрист Олександр Курдитик, №12 - економіст Володимир Цибаль, №13 - юрист Андрій Осидчук, №14 - "кіборг" Роман Костенко, №15 - Роман Лозинський, донедавна очолював "Галицьку партію", №16 - Інна Совсун, №17 - Леся Василенок,  №18 - Рустем Умеров, №19 - Аліна Свидерська, №20 - Андрій Шараcкін

 

Окрім цього, щонайменше четверо чинних депутатів йдуть на вибори від партії "Голос" Вакарчука в одномандатних округах: Вікторія Пташник (позафракційна, висуватиметься на окрузі №223), Леонід Ємець (член фракції "Народний фронт", висувається на окрузі №221), Павло Різаненко (нардеп від БПП, екс-депутат Броварської міської ради VI скликання, висуватиметься на окрузі №97) та Вікторія Войцицька (член депутатської фракції "Об'єднання "Самопоміч", висувається на окрузі №155).

"Нашої програми вистачає не на одну каденцію. Ми приходимо у політику всерйоз і надовго. Ми будемо створювати великий потужний рух", - заявив Вакарчук під час з'їзду. 

  

 

Українська правда

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Теми: вибори Вакарчук Верховна Рада


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