Журналіст Рахманін піде за списком "Голосу"

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Субота, 8 червня 2019, 15:26

Відомий журналіст, перший заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін буде включений до першої десятки списку партії Святослава Вакарчука "Голос".

Про це повідомляють джерела "Української правди".

Разом з тим, прес-служба партії "Голос" у суботу повідомила, що Рахманін "приєднався до команди", з якою партія йде у Верховну Раду.

"В політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті й роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні", — цитує журналіста прес-служба.

Нагадаємо:

  • З’їзд партії "Голос" розпочнеться у суботу, 8 червня, о 18:30 на Старокиївській горі.
  • У суботу шоумен і волонтер Сергій Притула повідомив, що його буде включено до списку політсили під 30-м номером.

Українська правда

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Теми: Голос ЗМІ вибори Верховна Рада


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