Журналіст Рахманін піде за списком "Голосу"
Відомий журналіст, перший заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін буде включений до першої десятки списку партії Святослава Вакарчука "Голос".
Про це повідомляють джерела "Української правди".
Разом з тим, прес-служба партії "Голос" у суботу повідомила, що Рахманін "приєднався до команди", з якою партія йде у Верховну Раду.
"В політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті й роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні", — цитує журналіста прес-служба.
Нагадаємо:
- З’їзд партії "Голос" розпочнеться у суботу, 8 червня, о 18:30 на Старокиївській горі.
- У суботу шоумен і волонтер Сергій Притула повідомив, що його буде включено до списку політсили під 30-м номером.
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