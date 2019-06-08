Журналіст Рахманін піде за списком "Голосу"
Субота, 8 червня 2019, 15:26
Відомий журналіст, перший заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін буде включений до першої десятки списку партії Святослава Вакарчука "Голос".
Про це повідомляють джерела "Української правди".
Разом з тим, прес-служба партії "Голос" у суботу повідомила, що Рахманін "приєднався до команди", з якою партія йде у Верховну Раду.
"В політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті й роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні", — цитує журналіста прес-служба.
Нагадаємо:
- З’їзд партії "Голос" розпочнеться у суботу, 8 червня, о 18:30 на Старокиївській горі.
- У суботу шоумен і волонтер Сергій Притула повідомив, що його буде включено до списку політсили під 30-м номером.
Українська правда