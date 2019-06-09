Адміністрація Трампа заборонила посольствам США піднімати на флагштоках прапор ЛГБТ
Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовляє у проханнях вивішувати прапор ЛГБТ-спільнот на флагштоках посольств Сполучених Штатів з нагоди місяця гордості ЛГБТ.
Про це повідомляє NBC News з посиланням на 3 дипломатів США.
Із проханням про дозвіл підняти прапор ЛГБТ до Держдепу звертались посольства США у Німеччині, Ізраїлі, Бразилії та Латвії.
При цьому, їм дозволили розміщувати прапори в інших місцях на території посольств.
"Ця заборона на підняття прапора на офіційному флагштоку суперечить обіцянкам Трампа бути лідером у підтримці прав ЛГБТ за кордоном.
При адміністрації Обами уряд надав дозвіл посольствам за кордоном піднімати прапор гордості протягом червня", - зазначає видання.
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