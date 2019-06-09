Адміністрація Трампа заборонила посольствам США піднімати на флагштоках прапор ЛГБТ

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Неділя, 9 червня 2019, 01:15

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовляє у проханнях вивішувати прапор ЛГБТ-спільнот на флагштоках посольств Сполучених Штатів з нагоди місяця гордості ЛГБТ.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на 3 дипломатів США.

Із проханням про дозвіл підняти прапор ЛГБТ до Держдепу звертались посольства США у Німеччині, Ізраїлі,  Бразилії та Латвії.

При цьому, їм дозволили розміщувати прапори в інших місцях на території посольств.

"Ця заборона на підняття прапора на офіційному флагштоку суперечить обіцянкам Трампа бути лідером у підтримці прав ЛГБТ за кордоном.

При адміністрації Обами уряд надав дозвіл посольствам за кордоном піднімати прапор гордості протягом червня", - зазначає видання.

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Теми: США ЛГБТ


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