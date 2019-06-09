Москаль вийшов із партії Порошенка
Неділя, 9 червня 2019, 10:28
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль написав заяву про вихід з партії "Солідарність".
Як повідомляється на сайті Москаля, заяву було подано в Центральну раду партії Блок Петра Порошенка "Солідарність" у п’ятницю.
Москаль також заявив про складення повноважень голови Закарпатської теорганізації партії.
"Прошу припинити моє членство в політичній партії Блок Петра Порошенка "Солідарність". Також повідомляю, що складаю з себе повноваження голови Закарпатської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка "Солідарність", - йдеться в заяві.
Українська правда