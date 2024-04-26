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ГУР повідомило про знищення у Москві ворожого гелікоптера Ка-32

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 квітня 2024, 14:40
ГУР повідомило про знищення у Москві ворожого гелікоптера Ка-32
Фото: Getty Images

Головне управління розвідки повідомило про знищення гелікоптера Ка-32 російських військових на аеродромі "Остафьєво" у Москві.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32".

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Деталі: У розвідці повідомили, що аеродром належить Міноборони Росії та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром".

 "Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії", - пояснили в ГУР.

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Довідково: Ка-32 - радянський і російський середній транспортний гелікоптер співвісної схеми з двома турбовальними двигунами та шасі, що не прибираються. Є цивільним розвитком пошуково-рятувального гелікоптера Ка-27ПС, розробленим ОКБ ім. М. І. Камова з урахуванням успішної експлуатації сімейства гелікоптерів Ка-25 і Ка-27 з палуби кораблів.

Нагадаємо: Перед цим у Головному управлінні розвідки заявляли, що 17 квітня року на аеродромі "Кряж" у російському місті Самара знищили гелікоптер Мі-8.

Теми: Москаль
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