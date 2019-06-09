Десятка партії Порошенка: Парубій, Геращенко, Джемілєв
Неділя, 9 червня 2019, 12:10
До першої трійки списку партії "Європейська солідарність" увійшли лідер партії, екс-президент Петро Порошенко, спікер ВР Андрій Парубій та віце-спікер Ірина Геращенко.
Про це було оголошено на з’їзді партії у неділю.
Четвертим номером іде командир 95 окремої аеромобільної бригади Михайло Заброцький, п’ятим – "голос Майдану" у Львові Софія Федина, шостим – лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
Сьомий номер - командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич, восьмий - колишній глава Львівської ОДА Олег Синютка.
Дев’ятий номер - заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, десятий – віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Роман Кравець, УП