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Десятка партії Порошенка: Парубій, Геращенко, Джемілєв

Неділя, 9 червня 2019, 12:10
Десятка партії Порошенка: Парубій, Геращенко, Джемілєв
Роман Кравець. УП

До першої трійки списку партії "Європейська солідарність" увійшли лідер партії, екс-президент Петро Порошенко, спікер ВР Андрій Парубій та віце-спікер Ірина Геращенко.

Про це було оголошено на з’їзді партії у неділю.

Четвертим номером іде командир 95 окремої аеромобільної бригади Михайло Заброцький, п’ятим – "голос Майдану" у Львові Софія Федина, шостим – лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Сьомий номер - командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич, восьмий - колишній глава Львівської ОДА Олег Синютка.

Дев’ятий номер - заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, десятий – віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СолідарністьПорошенко
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