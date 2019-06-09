Десятка партії Порошенка: Парубій, Геращенко, Джемілєв

30738 переглядів
Неділя, 9 червня 2019, 12:10
Роман Кравець. УП

До першої трійки списку партії "Європейська солідарність" увійшли лідер партії, екс-президент Петро Порошенко, спікер ВР Андрій Парубій та віце-спікер Ірина Геращенко.

Про це було оголошено на з’їзді партії у неділю.

Четвертим номером іде командир 95 окремої аеромобільної бригади Михайло Заброцький, п’ятим – "голос Майдану" у Львові Софія Федина, шостим – лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Сьомий номер - командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич, восьмий - колишній глава Львівської ОДА Олег Синютка.

Дев’ятий номер - заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, десятий – віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Роман Кравець, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Солідарність Порошенко


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко: Ми не кидатимемося в обійми новому президенту 9 червня 2019, 12:21
На з‘їзд партії Порошенка прийшли міністри і спікер ВР 9 червня 2019, 11:03
Москаль вийшов із партії Порошенка 9 червня 2019, 10:28
Усі новини
Головні новини
Націоналісти підуть до Ради у списку "Свободи"
У річку Рось вилилися інсектициди, у Білій Церкві відключають воду
"Слуга народу" висуне кандидатів на всіх округах
У першій десятці партії Зеленського люди зі штабу, борець і гендиректор 1+1
Усі новини
їжа

Як ваше харчування спричиняє набір ваги і до чого тут оброблена їжа

дослідження

Скільки ми з'їдаємо пластику за рік

ted

5 порад, як знищити свої мрії і не досягти бажаного