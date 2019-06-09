Десятка партії Порошенка: Парубій, Геращенко, Джемілєв

Сьомий номер - командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич, восьмий - колишній глава Львівської ОДА Олег Синютка.

Про це було оголошено на з’їзді партії у неділю.

До першої трійки списку партії "Європейська солідарність" увійшли лідер партії, екс-президент Петро Порошенко, спікер ВР Андрій Парубій та віце-спікер Ірина Геращенко.

Роман Кравець, УП

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