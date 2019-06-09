Порошенко: Ми не кидатимемося в обійми новому президенту

Партія "Єропейська солідарність" не вступатиме в коаліцію з проросійськими партіями.

Про це лідер партії, екс-президент Петро Порошенко заявив під час з‘їзду партії "Європейська солідарність" у Києві.

"Наше завдання - велика і потужна фракція. Ми не будемо вступати в коаліцію з "Опозиційною платформою" та іншими частинами партії Януковича. Ми очікуємо, що відповідні заяви зроблять і інші політичні сили", - заявив Порошенко.

"Європейська солідарність - це проукраїнська, проєвропейська партія. Ми не голосували за кандидата, який став президентом. Ми точно не збираємося кидатися в обійми, але ми не збираємося кидатися у бік історії "чим гірше, тим краще". Ми підтримуватимемо проукраїнські ініціативи", - додав Порошенко.