"Слуга народу" висуне кандидатів на всіх округах

Партія "Слуга народу" висуне 199 кандидатів у народні депутати по одномандатних округах, але робота над списком по мажоритарці ще триває.

Про це повідомив глава партії Дмитро Разумков на брифінгу після завершення з'їзду політсили в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Фото Ельдара Сарахмана, УП

"Коли ми почали глибоко вивчати матеріали справи, то з'ясувалося, що, незважаючи на всю відкритість нашої партії, нам спробували представити кандидатами по округах тих, хто не відповідає нашим принципам і підходам", - сказав він.

На з'їзді партія представила перших десять кандидатів на мажоритарних округах.

Зокрема, по 31 округу (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) буде балотуватися Юрій Корявченков (кварталівець Юзік), по 25 округу (Дніпро) - блогер Максим Бужанський, по 94 округу в Київській області журналіст Олександр Дубинський.

Юрій Корявченков на з'їзді "Слуги народу" в Києві Фото Ельдара Сарахмана, УП

За 201 округу в Києві буде балотуватися лікар-аннстезіолог Максим Перебийніс, і по 218 округу (Київ) Дмитро Гурін.

В окрузі №48, м. Краматорськ балотуватиметься адвокат Тетяна Романцева, в окрузі №62, м. Житомир – герой України Ігор Герасименко, в окрузі №68, м. Ужгород – художник, підприємець Юрій Кочут, в окрузі №185, Херсонська область – аграрій Альберт Черепаха, в окрузі №194, м.Черкаси – ректор Східноєвропейського університету Любов Шпак.

У той же час, керівник штабу партії Олександр Корнієнко заявив, що "Слуга народу" має намір виставити по округах, де будуть іти діючі народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський (БПП), Сергій Пашинський ( "Народний фронт"), кандидатів, які зможуть скласти їм конкуренцію і перемогти.

"У нас там розглядаються кандидати, які можуть поборотися з цими персонажами", - сказав він на брифінгу.

За його словами, аналогічна ситуація буде по 96-му округу Київської області проти Ярослава Москаленка ("Воля народу"), по округах в Одесі, Харкові.

"Ми всюди будемо боротися. Не ми придумали мажоритарку", - зазначив Корнієнко.

За словами Разумкова, партія "Слуга Народу" остаточно визначиться з кандидатами, які балотуватимуться у Верховну Раду, після проведення постпраймеріз.

"Аналіз претендентів триватиме до 8 липня. Якщо стосовно когось з кандидатів буде знайдений серйозний негатив, якщо хтось виявиться не достойним представляти партію "Слуга Народу" у Верховній Раді, ми його обов’язково приберемо", - зазначив Разумков.

Він додав, що остаточну редакцію та перелік кандидатів у мажоритарних округах буде проголосовано й оприлюднено 10 червня, на другому етапі з’їзду "Слуги Народу".

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