ЦВК утворила 199 окружних комісій на парламентських виборах
П'ятниця, 31 травня 2019, 21:58
Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів на позачергових парламентських виборах.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
"З урахуванням обовʼязкового включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій та із застосуванням механізму жеребкування усього до складу зазначених комісій включається 3 582 особи. Відтак усі 199 комісій утворюються у максимальному складі 18 осіб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- Ввечері 21 травня Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
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Українська правда