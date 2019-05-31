ЦВК утворила 199 окружних комісій на парламентських виборах

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П'ятниця, 31 травня 2019, 21:58

Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"З урахуванням обовʼязкового включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій та із застосуванням механізму жеребкування усього до складу зазначених комісій включається 3 582 особи. Відтак усі 199 комісій утворюються у максимальному складі 18 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • Ввечері 21 травня  Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • 24 травня у ЦВК заявили про початок виборчого процесу.

Українська правда

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Теми: ЦВК вибори Верховна Рада


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