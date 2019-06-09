Поплавський очолив список непрохідної партії

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Неділя, 9 червня 2019, 14:36

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв, народний депутат із групи "Воля народу", співак Михайло Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Зазначається, що список було представлено на з’їзді партії в неділю.

Другим номером стала член політради Аграрної партії Лілія Бортич, третім - заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.

Нагадаємо:

  • Згідно з останніми соцопитуваннями, Аграрна партія набирає менше 1% голосів і не долає 5% бар’єр для проходження до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Поплавський вибори


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