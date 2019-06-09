Поплавський очолив список непрохідної партії
Ректор Київського національного університету культури і мистецтв, народний депутат із групи "Воля народу", співак Михайло Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України.
Про це повідомляє прес-служба політсили.
Зазначається, що список було представлено на з’їзді партії в неділю.
Другим номером стала член політради Аграрної партії Лілія Бортич, третім - заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.
Нагадаємо:
- Згідно з останніми соцопитуваннями, Аграрна партія набирає менше 1% голосів і не долає 5% бар’єр для проходження до Верховної Ради.
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