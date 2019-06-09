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Хімікати, що потрапили в річку, були викрадені – поліція

Неділя, 9 червня 2019, 16:29

Хімікати, які потрапили до притоки річки Рось, були викрадені з сільгосппідприємств Вінниччини.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Зазначається, що слідчим відділом Погребищенського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за фактом забруднення водойми у с. Збаржівка Погребищенського району, що є притокою річки Рось.

"Забруднення сталося внаслідок аварії за участі автомобіля "Мерседес Спринтер" та розгерметизації частини ємностей з хімічними речовинами для обробки сільськогосподарських рослин, які він перевозив. Встановлено, що гербіциди були викрадені з сільгосппідриємств Вінниччини", - повідомили в поліції.

ДТП сталася в неділю близько 9 години в с. Збаржівка.

"На заокругленій ділянці дороги автомобіль "Мерседес Спринтер" з’їхав з проїзної частини в водойму та перекинувся. Сталося загорання автомобіля, яке було в подальшому локалізоване рятувальниками", - йдеться в повідомленні.

Автомобіль, який був без номерних знаків, а також каністри з хімічними речовинами підняли на поверхню.

"Встановлено, що хімікати були викрадені з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів. Внаслідок загорання автомобіля сталася розгерметизація частини ємностей з хімічними речовинами, внаслідок чого певна кількість речовини вигоріла та потрапила в водойму", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські повідомили про подію органи влади та відповідні екологічні служби, які мають оцінити стан забрудення водойми.

Слідчим відділом Погребищенського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.242 ККУ (Порушення правил охорони вод). За такий злочин передбачено покарання – до 5 років обмеження волі.

Крім того, за фактами крадіжок гербіцидів у Козятинському та Липовецькому районах відкриті кримінальні провадження за ч.3 та ч.5 ст.185 КК України (крадіжка). Максимальне покарання за такі злочини, передбачене законодавством – від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Громадянам слід тимчасово утриматись від купання та вилову риби в акваторії річки Рось", - додали в поліції.

Нагадаємо:

  • У неділю в селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області автомобіль з інсектицидами перекинувся в притоку річки Рось, внаслідок чого може бути забруднено річку.
  • У Білій Церкві Київської області прийняли рішення з 23 години відключити водопостачання.

Українська правда
Теми: екологіяВінницька областьполіція
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