Затриманим у Бангладеш українцям інкримінують пограбування у складі ОЗГ

Шістьом українцям, яких разом із кількома громадянами Румунії та Болгарії було затримано поліцією Бангладеш, інкримінують пограбування банкомата у складі ОЗГ та спротив представникам місцевої поліції під час затримання.

Про це заявив заступник глави АП України Кирило Тимошенко, який провів зустріч з родичами шістьох затриманих українських громадян, повідомляє прес-служба глави української держави.

Зазначається, що 29 травня шестеро друзів-спортсменів у віці від 18 до 45 років із м.Бердичів вирушили у туристичну подорож до Бангладеш.

"Востаннє родичі мали спілкування з ними телефоном 31 травня. З 1 червня й досі зв’язатися з ними не вдавалося", - зазначиено у повідомленні АП.

"Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань посольства України в Індії, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України", - зазначили в адміністрації президента.

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