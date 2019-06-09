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Затриманим у Бангладеш українцям інкримінують пограбування у складі ОЗГ

Неділя, 9 червня 2019, 18:25
Затриманим у Бангладеш українцям інкримінують пограбування у складі ОЗГ

Шістьом українцям, яких разом із кількома громадянами Румунії та Болгарії було затримано поліцією Бангладеш, інкримінують пограбування банкомата у складі ОЗГ та спротив представникам місцевої поліції під час затримання.

Про це заявив заступник глави АП України Кирило Тимошенко, який провів зустріч з родичами шістьох затриманих українських громадян, повідомляє прес-служба глави української держави. 

Зазначається, що  29 травня шестеро друзів-спортсменів у віці від 18 до 45 років із м.Бердичів вирушили у туристичну подорож до Бангладеш.

"Востаннє родичі мали спілкування з ними телефоном 31 травня. З 1 червня й досі зв’язатися з ними не вдавалося", - зазначиено у повідомленні АП. 

"Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань посольства України в Індії, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України", - зазначили в адміністрації президента. 

Нагадаємо, 

  • Раніше стало відомо, що 6 громадян України затримали у Бангладеш затримали  за підозрою в шахрайстві з банківськими картками.
  • Посольство України в Індії звернулося до МЗС Бангладеш з клопотанням пояснити причину затримання українців. На 10 червня заплановано зустріч дипломатів посольства у посольстві Бангладеш в Делі з питання одержання інформації у цій справі.

Українська правда
Теми: ІндіяМЗСукраїнці
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