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Польща відновила прокачку російської нафти

Неділя, 9 червня 2019, 23:52

Польща відновила прокачування російської нафти, що надходить трубопроводом "Дружба".

Про це 9 червня повідомили у прес-службі польської компанії - оператора PERN.

Зазначається, що прокачування нафти у системі PERN було відновлено вранці у неділю.

У компанії заявили, що польський оператор впровадив "механізм постійного контролю якості, щоб постійно контролювати надходження сировини з Білорусі".

Перший етап роботи системи після її відновлення триватиме до кінця червня і поставки сировини здійснюватимуться "у меншому обсязі, необхідному для клієнтів PERN".

За повідомленням "Польського радіо", голова Правління PKN ORLEN Даніель Обайтек підтвердив, що зі східного напрямку до Польщі почала надходити чиста нафта.

Обайтек заявив, що завдяки диверсифікації поставок, нині вже майже 50% нафти, яка надходить до Польщі, походить з джерел інших, ніж російське.

"Росіяни ... визнали свою помилку, вони визнали право на наші претензії та ... оцінку збитків, яких ми зазнали. Цей процес продовжується, оскільки лише сьогодні цією однією ниткою нафтопроводу йде чиста нафта", - зазначив президент PKN ORLEN.

У російській "Транснафті" заявили, що чиста нафта з Росії трубопроводом "Дружба" почала надходити до Польщі вранці 9 червня, прийом нафти на пункті "Адамова Застава" почався в 7:11.

За неофіційними даними, на польській ділянці "Дружби" залишалося до 1 млн тонн неякісної нафти, пише "Коммерсантъ".

В РФ заявили, що визначилися зі схемою компенсації західним споживачам за поставки забрудненої нафти трубопроводом "Дружба": передбачається, що споживачі виставлять збитки, пов'язані з необхідністю зберігання забрудненої нафти, російським нафтовим компаніям, а ті у свою чергу виставлять їх "Транснафті". 

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Нагадаємо, 

  • 23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.
  • 25 квітня компанія "Укртранснафта" вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" ("Дружба").
  • 27 квітня в РФ порушили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба".
  • 2 травня у нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилося близько 5 мільйонів тонн нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин. У ЗМІ повідомлялося, що Укртранснафта оцінює недоотриману тижневу виручку під призупинення транзиту нафти в 1 млн євро.
  • В Укртранснафті заявили, що Росія має збільшити прокачування нафти у наступні звітні періоди до кінця 2019 року в рахунок недопоставлених у квітні обсягів через зіпсовану хлоридами нафту. 

Теми: РосіянафтаПольщаЄСБілорусь
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