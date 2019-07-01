У зоні ООС загасили масштабну пожежу - підозрюють диверсію

Бійці ООС на Приазов'ї загасили масштабну пожежу, яка загрожувала позиціям українських військових. Не виключається, що вона спалахнула унаслідок диверсії.

Про це увечері 30 червня повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил.

"Сильнее полум’я та їдкий дим підбирались до позицій наших захисників. Велику небезпеку спричинило те, що почали детонувати не розірвані снаряди, які залишилися з того часу, коли мирне місто почали обстрілювати окупаційні підрозділи РФ", - підкреслили у штабі.

Зазначається, що зайнялася суха трава поблизу сіл Широкине та Бердянське. Місцеві жителі села Бердянське вранці почали гасити пожежу, яка загрожувала їх будинкам та посівам.

"Боролися з вогнем власними силами. Гасили всім, що було під руками: гілками, лопатами. Не відомо, від чого спалахнуло. Можливо, навмисний підпал. На локалізацію пожежі пішло приблизно 8–10 годин", - розповів військовослужбовець з позивним "Сержант".



Усі Фото: Штаб ООС

"Повигоряла трава, посадки, щоб загасити таку велику пожежу військовим та рятувальникам ДСНС знадобилось більше восьми годин", - заявив керівник військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Олег Прилипко.

За його словами, серед ймовірних причин пожежі не виключається варіант щодо диверсії.