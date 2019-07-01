ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і БМП, без втрат

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Понеділок, 1 липня 2019, 07:22

Минулої доби бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, з них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 1 липня.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 19 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Мар'їнки, Лебединського, Широкиного, Авдіївки, Пісок, Новотроїцького, Водяного Верхньоторецького; у районі Опитного, Троїцького; околиці Павлополя, Красногорівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"  українські позиції були обстріляні 4 рази: поблизу Луганського, біля Новолуганського, у районі Новотошківського.

За даними розвідки, 30 червня одного окупанта знищено, ще одного – поранено.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Новоолександрівка – з мінометів калібру 120 мм; у районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм", – йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООС


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