"Сі Бриз-2019": Польовий табір під Одесою, іноземні кораблі – зі своїми запасами

1 липня на території трьох областей України – Одеської, Миколаївської та Херсонської – розпочинаються щорічні українсько-американські навчання "Сі Бриз".

У них візьмуть участь 19 держав, 32 кораблі, 24 літаки та понад 3000 військових, передає "Армія FM".

Зазвичай Sea Breeze триває 12-13 днів, але масштаб навчань нарощується щороку зазначає "Радіо Свобода".

Поспілкувавшись із заступником командувача Військово-морських сил України з логістики контрадміралом Ігорем Ступницьким, "Радіо Свобода" зібрало деякі факти стосовно матеріально-технічного забезпечення навчань "Сі Бриз-2019".

Морська компонента навчань "Сі Бриз" – найголовніша (сухопутна і авіаційна є допоміжними), тому найбільш затратна за часом підготовки й ресурсами.

На навчання цьогоріч в Одесу вперше прибуло американське судно забезпечення USNS Yuma. Це транспортно-десантний швидкохідний катамаран (Joint High Speed Vessels – JHSV), призначений для перевезення військового підрозділу, техніки, спорядження.

Для забезпечення участі у навчаннях кораблів, катерів, допоміжних суден Військово-морських сил України підготували понад 1,5 тисячі тонн корабельного палива. Для повітряної та наземної техніки – 400 тонн авіаційного керосину, 50 тонн бензину.

Іноземні кораблі приходять зі своїм двотижневим запасом необхідного – від боєприпасів і палива до продуктів харчування і води.

Літак A400 Atlas Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії доставив до Одеси бійців морського спецпризначення. З ними – спеціальне обладнання, спорядження та провіант.

Польовий табір сухопутної компоненти "Сі Бризу" розгорнули поблизу Одеси – на Чорноморському полігоні Військової академії. Там розмістяться військовослужбовці з 8 країн сухопутного угруповання "Сі Бризу", в тому числі України, США, Великої Британії, Грузії, Молдови.

У попередні роки неофіційна церемонія відкриття, сухопутна компонента тощо були на Миколаївщині – на території 235-го загальновійськового навчального центру "Широкий лан".

У польовому таборі запас питної води – 200 тонн (6 літрів на добу на кожного військовослужбовця), там проходитимуть сніданки й вечері. А обід проходитиме в польових умовах – заготовлено 23 тонни сухих пайків (американських).

Для виконання завдань під час сухопутної компоненти "Сі Бризу" український підрозділ і приєднаний до нього молдовський забезпечені 300 одиницями великокаліберних снарядів, 23 тисячами одиниць малокаліберних боєприпасів.

Після закінчення маневрів згортання сил і засобів триває 3-5 днів. Все, що залишається невикористаним, ставлять на облік і зберігають до наступних навчань.

Ступницький розповів про відмінності в логістиці армій країн НАТО і ЗСУ: "У них на частини забезпечення й логістики припадає 50-60% від загальної чисельності Збройних сил. Наш показник – на рівні 25-30%".