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На початку липня пройдуть навчання для військових "Сі Бриз-2019"

Середа, 26 червня 2019, 09:48
На початку липня пройдуть навчання для військових Сі Бриз-2019
dpsu.gov.ua

1 липня в Україні розпочнуться українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019".

Цього разу крім дій на морі, суші, повітрі та під водою, вперше відпрацюють річковий елемент, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Для сил Морської охорони ДПСУ легенда навчань буде така: ворожі елементи намагаються заблокувати вихід до моря із річки Дунай, а корабельно-катерний склад Морської охорони має супроводжувати цивільні транспортні судна через гирло Дунаю до Чорного моря.

Начальник Регіонального управління морської охорони Олег Костур зауважив, що цього року запропоновано ширший компонент морської охорони.

"Ми плануємо також уже другий рік спільно з румунськими колегами проводити міжнародні навчання на річці Дунай. Також ми запланували з представниками берегової охорони Грузії – під час їхнього візиту до порту Одеси – проведення кілька спільних тренувань-навчань, що стосується суто несення прикордонної служби", – сказав він.

У морському компоненті в ході навчань заплановані артилерійські стрільби, висадки оглядових груп, а також удосконалення взаємодії спеціальних підрозділів.

У спеціалізованих водолазних тренінгах вперше візьмуть участь представники прикордонного підрозділу "ДОЗОР", які мають відповідну спеціалізацію.

У квітні перший заступник командувача ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомляв, що до навчань "Сі Бриз-2019" планують залучити близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів та понад 900 осіб особового складу підрозділів морської піхоти різних країн.

Ще торік планувалося, що навчання відбудуться в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях та в північно-західній частині Чорного моря.

"Sea Breeze" – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року. Співорганізаторами навчань є Україна й США.

Теми: арміяЗбройні сили
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