Богдан пропонує Донецьку і Луганську регіональну російську мову

В Офісі президента можуть запропонувати референдум про статус регіональної для російської мови на території Донецької та Луганської області.

Про це розповів глава ОПУ Андрій Богдан в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Зокрема на згадку про гучну ідею, з якою на той момент Адміністрація новообраного президента виступила в перші дні щодо референдуму про переговори з Росією, Богдан уточнив:

"Там було не так – не про переговори з Росією, а щодо якихось тонких моментів, наприклад, з питання про мову. Ми можемо Донецькій і Луганській області дозволити розмовляти російською мовою, якщо у нас почнеться мир у країні? Ставимо питання - "так/ні". Якщо можемо, тоді Донецьк і Луганськ спілкуються російською мовою".

На питання, чи розуміють в Офісі президента силу прецеденту, і чи не призведе це до ланцюгової реакції (дозволили Донецьку і Луганську, потім приходить Одеса і каже, що теж хоче), Богдан відповів:

"Давайте ще угробимо п'ятнадцять тисяч наших громадян у війні?".

У той же час глава ОПУ уточнив, що він проти ідеї зробити російську другою державною.

"Ні. Я сам зі Львова, у мене ж там "бандерівці", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати".

"Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державна – українська, регіональна - російська і за умови, що після цього вони – територія України", – додав він.

На думку Богдана, потрібно шукати компроміси.