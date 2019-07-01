Голова партії Вакарчука: Поки що Зеленський "гасить пожежі"

Голова партії "Голос" Юлія Клименко вважає, що катастрофи від президентства Володимир Зеленського не буде, але поки що він не показує системної роботи.

В інтерв’ю "Українській правді" на запитання, чи Зеленський на посаді президента – це крок до оновлення владної верхівки, чи "до катастрофи", соратниця співака й молодого політика Святослава Вакарчука відповіла:

"Ну, катастрофи не буде. Я думаю, що ця країна багато всього бачила, включаючи Януковича і багато революцій. І нічого не сталося, далі країна живе і буде жити. Тому що у нас насправді влада дуже відірвана від своїх громадян".

"Ми пам'ятаємо Майдан, 2014 рік, у нас з вами не було фактично влади, але все працювало. Я завжди кажу, що цією країною керують директори департаментів, а не міністри і президенти", – додала Клименко.

На зауваження, що в 2014-му Україна втратила Крим, вона відповіла: "Тому що у нас була дуже слабка армія. Це не стільки питання того, що тоді не було влади, скільки питання, що армія розвалювалася систематично не один рік".

"Що стосується можливостей Зеленського, я думаю, що можливість на оновлення завжди є. Питання, чи зможе він побудувати команду, яка в стані робити результат", – сказала Клименко.

"Поки що це виглядає не як довга і системна робота, коли є план, коли ти виконуєш. Поки що Зеленський займається гасінням пожеж – там щось сталося в ПАРЄ, там щось сталося десь іще…", – заявила вона.

"Але держава не може працювати тільки на гасінні пожеж. Повинен бути чіткий план, який нам був обіцяний на 100 днів. Може, він з'явився, але я його не бачила", – сказала Клименко.