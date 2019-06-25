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"Розчарований": Зеленський відреагував на рішення ПАРЄ про повернення Росії

Вівторок, 25 червня 2019, 11:52
Зеленський шкодує, що Меркель і Макрон його не почули
Адміністрація президента

Президент Володимир Зеленський розчарований рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.

Про це глава держави пише 25 червня на своїй сторінці у Facebook.

"Минулого тижня я особисто обговорював це питання з президентом Франції та з Федеральним канцлером Німеччини. Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше", – зазначає Зеленський. 

Президент подякував українській парламентській делегації та дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися до кінця.

"Головним аргументом за повернення стали необхідність захисту прав людини та громадянина як найвищих демократичних цінностей. Маю надію, що у питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні", – вказує президент.

Зеленський зазначив, що дуже хоче побачити, як прихильники повернення російської делегації в Асамблею – організацію, яка 70 років захищає верховенство права у Європі, – відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків.

"Нагадую, що саме сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права. З нетерпінням чекаємо, як задекларовані тези щодо верховенства права будуть втілені у реальне життя", – наголосив президент.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".

Нагадаємо:

  • У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.
  • 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень в Парламентській асамблеї Ради Європи.
  • Україна та Грузія оскаржили повноваження російської делегації у ПАРЄ
  • Українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.

Українська правда

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Теми: ПАРЄЗеленськийРосія
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