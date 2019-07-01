Бойовики обстріляли санітарний автомобіль "Хаммер": є загиблий

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Понеділок, 1 липня 2019, 12:51

Російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил: є загиблий і поранені.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

"Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики поцілили у санітарний автомобіль "Хаммер" з ПТКР",  йдеться в повідомленні.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці.

Ще двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення. Зокрема, один з поранених – військовий медик перебуває у критичному стані.

Командування Об'єднаних сил наголошує, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

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Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі


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