Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін припиняє працювати на посаді міністра - йде у "політичну відпустку"

Понеділок, 1 липня 2019, 13:28
Клімкін припиняє працювати на посаді міністра - йде у політичну відпустку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Вважаю, що це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку. Оскільки в пів сили працювати не можу і саме зараз прийшов час будувати справжню політичну команду", - заявив Клімкін у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Він також наголосив, що Україна не потрапила у російську пастку в ситуації із вимогами Росії щодо звільнення захоплених українських моряків.

"Ми всі говоримо одним голосом, вимагаючи у Росії негайного і безумовного звільнення всіх наших моряків, політичних в’язнів, всіх заручників. Але одночасно розуміємо, яку пастку нам намагалася підлаштувати Росія, зганьбити наших моряків, судити їх за російськими законами, фундаментально послабити нашу позицію щодо окупованого Криму, фундаментально послабити нашу позицію щодо судових позовів, за якими Росія муситиме заплатити мільярди", - сказав міністр.

Зазначимо, що, найімовірніше, Клімкін записав звернення в будівлі уряду.

Сьогодні стало відомо, що Комітет Верховної ради у закордонних справах планує 9 липня розглянути питання про звільнення Клімкіна і призначення міністром Вадима Пристайка.

Днями президент Володимир Зеленський розкритикував ВР за те, що вона досі не звільнила Клімкіна, навіть після того, як він запропонував кандидатуру Пристайка. За його словами, це призвело до того, що він дізнається інформацію про міжнародні кроки "з інтернету".

"Українська правда" в Threads

Теми: КлімкінМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: