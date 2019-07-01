Клімкін припиняє працювати на посаді міністра - йде у "політичну відпустку"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Вважаю, що це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку. Оскільки в пів сили працювати не можу і саме зараз прийшов час будувати справжню політичну команду", - заявив Клімкін у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Він також наголосив, що Україна не потрапила у російську пастку в ситуації із вимогами Росії щодо звільнення захоплених українських моряків.

"Ми всі говоримо одним голосом, вимагаючи у Росії негайного і безумовного звільнення всіх наших моряків, політичних в’язнів, всіх заручників. Але одночасно розуміємо, яку пастку нам намагалася підлаштувати Росія, зганьбити наших моряків, судити їх за російськими законами, фундаментально послабити нашу позицію щодо окупованого Криму, фундаментально послабити нашу позицію щодо судових позовів, за якими Росія муситиме заплатити мільярди", - сказав міністр.

Зазначимо, що, найімовірніше, Клімкін записав звернення в будівлі уряду.

Сьогодні стало відомо, що Комітет Верховної ради у закордонних справах планує 9 липня розглянути питання про звільнення Клімкіна і призначення міністром Вадима Пристайка.

Днями президент Володимир Зеленський розкритикував ВР за те, що вона досі не звільнила Клімкіна, навіть після того, як він запропонував кандидатуру Пристайка. За його словами, це призвело до того, що він дізнається інформацію про міжнародні кроки "з інтернету".